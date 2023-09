Ngộ độc chì có khả năng đã gây ra hơn 5 triệu ca tử vong mỗi năm

Nghiên cứu đã đánh giá nồng độ chì trong máu của người dân ở 183 quốc gia dựa trên dữ liệu từ nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu năm 2019.

Kết quả cho thấy khoảng 5,5 triệu người trưởng thành đã tử vong trong năm 2019 do phơi nhiễm chì, trong đó 90% ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.

Tỷ lệ này cao gấp 6 lần so với ước tính trước đó, chiếm khoảng 30% số ca tử vong do các bệnh tim mạnh - nguyên nhân gây chết người hàng đầu thế giới. Điều này cho thấy nhiễm độc chì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim hơn so với hút thuốc và thừa cholesterol.