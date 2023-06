Nghiên cứu: Phụ nữ tự kinh doanh thường khỏe mạnh hơn

Nhìn chung, phụ nữ tự kinh doanh thường hoạt động thể chất nhiều hơn: 80% cho biết họ tập thể dục ít nhất hai lần một tuần, so với 72% ở những phụ nữ khác. Họ cũng ít có nguy cơ bị béo phì (32% so với 41%), hoặc bị cao huyết áp (19% so với 28%) hoặc tiểu đường (11,5% so với 14%).

Tuy nhiên, bà Yana Rodgers, giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Việc làm tại Đại học Rutgers ở Piscataway, N.J cho biết, thật khó để trả lời câu hỏi con gà và quả trứng.

Bà Rodgers, người không tham gia nghiên cứu, cho biết những phụ nữ làm việc tự do hoặc chủ doanh nghiệp có khả năng giàu có hơn hoặc có nhiều lợi thế hơn những phụ nữ khác.

Nhóm của Tiến sĩ Narain đã tính đến những khác biệt có thể xảy ra, bao gồm trình độ học vấn và tình trạng hôn nhân. Họ cũng tính đến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm y tế rất đắt và một số phụ nữ tự kinh doanh có thể bỏ qua, Tiến sĩ Narain nói.

Điều này có nghĩa là họ có thể không mắc các bệnh như cao huyết áp hoặc tiểu đường. Đồng thời, tự kinh doanh cũng có thể không phải là một lựa chọn thực tế cho những phụ nữ đã mắc vấn đề sức khỏe kinh niên hoặc tài chính kém ổn định.

Trên thực tế, phụ nữ tự kinh doanh trong nghiên cứu có nhiều khả năng không có bảo hiểm hơn: 9% so với 5% ở những phụ nữ khác. Nhưng điều đó không giải thích được sự khác biệt về sức khỏe của họ.