Nghệ thuật sử dụng gia vị trong văn hóa ẩm thực Việt Nam

Với kinh nghiệm phong phú hơn 20 năm về ẩm thực, nghệ nhân Diệp Chấn Hưng - Phó Chủ nhiệm CLB Nghệ nhân Ẩm thực Đương đại cho rằng, sự tinh tế trong việc kết hợp gia vị của từng miền là một điểm nhấn đặc biệt để “hút hồn” thực khách.

“Nếu nói về việc kết hợp hài hòa gia vị vào món ăn, ở miền Bắc sẽ lấy Thủ đô Hà Nội làm vị chuẩn, họ dùng gia vị đạm đà nhưng lại thanh nhã như: rau chỉ luộc không xào nấu, nước mắm chấm chả nem, bún chả,... có vị thanh, chứ không quá mặn mà. Miền Trung chuộng ăn muối, do khí hậu và thiên tai quanh năm nên nước chấm đôi khi lại là món ăn chính để giúp họ ăn chống đỡ qua ngày do đó họ nêm nếm vị rất đậm đà. Miền Nam lấy Thành phố Hồ Chí Minh làm chuẩn vì đây là nơi giao thoa văn hóa ẩm thực do đó món ăn được pha trộn và phá cách để phù hợp với đa số mọi người”, nghệ nhân Diệp Chấn Hưng chia sẻ.

Nghệ nhân Diệp Chấn Hưng - Phó Chủ nhiệm CLB Nghệ nhân Ẩm thực Đương đại hướng dẫn thực khách cách chế biến từng loại gia vị theo phong cách từng vùng miền tại sự kiện.

Việc sử dụng gia vị đúng cách, đúng lúc và liều lượng sẽ góp phần làm tăng thêm hương vị đậm đà trong từng món ăn ở mỗi vùng miền. Tuy nhiên, các chuyên gia ẩm thực khuyên, người đầu bếp cần nắm tính chất các loại gia vị và cách thức sử dụng. Loại gia vị nào phù hợp với nguyên liệu, thức ăn nào mới phát huy được vai trò của gia vị trong việc chế biến.

Đặc biệt, món ăn sẽ trở nên tinh túy hơn nếu người đầu bếp cho thêm tình cảm, sự say mê của ẩm thực, cái tâm của người nấu vào thì chắc chắn món ăn đó không chỉ để no mà sẽ để lại dư vị trong trái tim của người thưởng thức.