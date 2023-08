Ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam: nhiều thách thức cho những tháng cuối năm

Nền kinh tế Việt Nam trong quý 2 năm 2023 cho thấy một số dấu hiệu cải thiện so với Quý 1, được thể hiện qua chỉ số tăng GDP tăng cao và chỉ số CPI bình quân tăng 2.41% so với cùng kỳ. Tuy vậy, việc CPI giảm nhẹ vẫn không đủ để khôi phục niềm tin của một nhóm người tiêu dùng đối mặt với áp lực tăng giá và ngày càng dè dặt trong chi tiêu, Kantar cho biết.

1. Các chỉ số kinh tế

Nền kinh tế của Việt Nam tăng tốc trong quý 2 năm 2023, đạt tỷ lệ tăng trưởng GDP 4.14% so với 3.23% trong quý 1, báo hiệu một nửa cuối năm 2023 khởi sắc hơn. Lạm phát đang trong tầm kiểm soát với CPI tăng 2.4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế nói chung nửa đầu năm vẫn còn mờ nhạt. Nửa cuối năm 2023 vẫn sẽ còn nhiều thách thức do tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn và nhu cầu tiêu dùng yếu do áp lực giá tăng.

2. Các hộ gia đình và áp lực tài chính

Hơn một phần tư các hộ gia đình vẫn đang đối mặt với khó khăn về tài chính. Từ quý 4 năm 2019 đến quý 2 năm 2023, số lượng gia đình phải cắt giảm chi tiêu đã tăng đáng kể từ 19% lên 28%. Việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng chậm lại vẫn chưa đủ để khôi phục sức mua của người tiêu dùng do tâm lý lo ngại về công việc và thu nhập vẫn tiếp tục gia tăng.