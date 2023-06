Ngăn chặn 'tín dụng đen' lôi kéo người thân của bệnh nhân trước cổng bệnh viện

Đến thăm người thân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia định, chị Phạm Thị Hà (35 tuổi, quê Đắk Nông) cho biết, bản thân rất phấn khởi, an tâm khi thấy lực lượng chức năng tẩy xóa, bóc gỡ các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền dán trên cột điện, tủ điện.

“Tôi rất ủng hộ việc xóa bỏ các tờ rơi quảng cáo vay tiền vì vừa ngăn chặn tình trạng cho vay tiền với lãi suất cao, vừa làm sạch đẹp môi trường”, chị Hà cho hay.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy, Công an quận Bình Thạnh giao Đội Cảnh sát hình sự, Đội Quản lý hành chính chủ trì, phối hợp Công an 20 phường rà soát, truy xét, xử lý các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” từ thông tin trên các tờ rơi quảng cáo; kiểm tra, xử lý các cơ sở in, photocopy... vi phạm pháp luật trong hoạt động in ấn, quảng cáo.