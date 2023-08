New Zealand khai quật hàng nghìn hóa thạch trong đường ống nước thải

Các nhà khoa học đã khai quật được hóa thạch của loài ốc lanh được cho là lâu đời nhất thế giới. (Nguồn: Phys)

Nghiên cứu mới công bố ngày 28/8 trên tạp chí Journal of Geology and Geophysics của New Zealand đã mô tả 266 loài hóa thạch được tìm thấy trong đường ống nước thải ở thành phố Auckland là một trong những quần thể động vật niên đại 3 triệu năm phong phú và đa dạng nhất được phát hiện từ trước đến nay ở nước này.