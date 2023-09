'Ném bé trai 4 tuổi xuống sông là hành vi độc ác, không còn tính người'

Liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi rơi từ cầu Tôn Đức Thắng (phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) xuống sông, lực lượng chức năng đã xác định, Huỳnh Hồng Hải, 40 tuổi, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang là người ném cháu bé này từ trên cầu xuống sông. Sáng 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Hải về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Huỳnh Hồng Hải tại cơ quan công an

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Gia (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích, hành vi ném bé K xuống sông của Hải là hành vi vô cùng độc ác, không còn tính người, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của trẻ em, việc bé K. được cứu, không bị tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của Hải.

Luật sư Tuấn cho rằng, từ các thông tin ban đầu liên quan đến sự việc, hành vi của Hải có thể cấu thành tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).