NATO tăng tốc bảo vệ môi trường đối phó với biến đổi khí hậu

Để phối hợp hành động tốt hơn với các chủ thể khác, NATO đã hợp tác với các tổ chức quốc tế chống lại các mối đe dọa môi trường đối với an ninh ở 4 khu vực dễ bị tổn thương, gồm: Đông Nam Âu, Đông Âu, Nam Kavkaz và Trung Á. Các tổ chức này hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến An ninh và Môi trường (ENVSEC). Ban đầu, Sáng kiến góp phần tổ chức các cuộc họp ở cấp khu vực, trong đó các bên quan tâm (chuyên gia, người đứng đầu các tổ chức phi chính phủ, cơ quan công quyền và các nhà tài trợ quốc tế) đã vẽ ra các bản đồ khu vực nêu bật các vấn đề có tính chất ưu tiên về an ninh. Thời gian sau, Sáng kiến tập trung gây quỹ để khắc phục các vấn đề đã được xác định trong các cuộc họp trước đó.

Bên cạnh đó, NATO tích cực tìm kiếm các giải pháp “xanh hơn”. Trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm hàng hải (CMRE) của Tổ chức Khoa học và Công nghệ NATO (STO) đặt tại La Spezia (Italy) đã tìm cách đo lường tác động của môi trường đối với hoạt động an ninh và ngược lại. Đặc biệt, CMRE đã tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu về cách sóng siêu âm ảnh hưởng đến động vật có vú ở biển. Sau đó NATO đã thiết lập Quy tắc ứng xử về việc sử dụng sóng siêu âm, chủ động bảo vệ động vật có vú ở biển trong các hoạt động hàng hải của NATO. Một dự án khác tập trung vào việc quan sát khí hậu ở vùng Viễn Bắc, và đặc biệt hơn là về tác động của biến đổi khí hậu ở Bắc Băng Dương.

Mỗi năm, NATO thực hiện một nghiên cứu về tác động an ninh của biến đổi khí hậu. Đây là bản phân tích về tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường chiến lược của NATO cũng như các nguồn lực, cơ sở, sứ mệnh và hoạt động của tổ chức quân sự này. NATO cũng tính đến biến đổi khí hậu trong các đánh giá rủi ro an ninh và khả năng phục hồi. Ngoài ra, nghiên cứu cũng thúc đẩy các chương trình khoa học-công nghệ và các cộng đồng liên quan để hỗ trợ nghiên cứu về tác động an ninh của biến đổi khí hậu, tích hợp khía cạnh giới tính, phù hợp với Chính sách của NATO về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Vilnius (Lithuania) hồi tháng 7 vừa qua, các nước thành viên NATO hoan nghênh việc thành lập một trung tâm về biến đổi khí hậu và an ninh ở Montreal (Canada). Bên lề hội nghị thượng đỉnh, NATO còn công bố 3 báo cáo quan trọng giúp các nước đồng minh hiểu rõ hơn về tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường chiến lược, sứ mệnh và hoạt động của NATO, đồng thời điều chỉnh lực lượng vũ trang của họ để duy trì hiệu quả hoạt động.

Những nỗ lực trên nhằm đưa NATO trở thành tổ chức quốc tế hàng đầu về hiểu biết và thích ứng với những tác động an ninh của biến đổi khí hậu như đã được các nhà lãnh đạo NATO xác định trước đó tại Hội nghị thượng đỉnh Brussels (Bỉ) hồi tháng 6-2021.

PHƯƠNG LINH (theo nato.int)

