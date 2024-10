Nâng cấp 5G dựa vào AI cùng hàng tỷ điểm dữ liệu

Các quan chức của T-Mobile (Mỹ) cho biết nhà mạng đang đưa hàng tỷ điểm dữ liệu vào phương pháp thuật toán AI để xác định cách nâng cấp và mở rộng mạng lưới 5G. CEO T-Mobile Mike Sievert cho biết mô hình thuật toán dựa trên AI giúp nhà mạng luôn đi trước nhu cầu khách hàng. Ảnh: T-Mobile Phương pháp thuật toán của T-Mobile dựa trên AI, sử dụng hàng tỷ điểm dữ liệu có được từ trải nghiệm của khách hàng trên toàn mạng lưới. Theo Giám đốc mạng T-Mobile Ulf Ewaldsson, nhà mạng kết hợp nó với dữ liệu kinh doanh và những gì khách hàng đang làm với mạng 5G, sau đó gán giá trị trọn đời (CLV) lên một lưới trên toàn quốc để biết chính xác nơi nào cần làm hài lòng khách hàng. CEO T-Mobile Mike Sievert cho biết cách tiếp cận liên quan đến việc nâng cấp và điều chỉnh mạng 5G. Ông chia sẻ, T-Mobile có hàng chục nghìn dự án trong tương lai, được xếp hạng dựa trên một số mối quan tâm thực tế như phân vùng, cấp phép, song chủ yếu dựa trên kết quả đầu ra từ mô hình thuật toán dựa trên AI. Nó giúp nhà mạng luôn đi trước nhu cầu. Trong quý III, T-Mobile thu hút thêm 865.000 thuê bao di động trả sau, cao hơn nhiều so với AT&T và Verizon. Theo hãng viễn thông, điều này là do khách hàng trả trước chuyển sang các gói trả sau, cũng như tỷ lệ rời mạng thấp hơn và tổng lượng khách hàng bổ sung cao hơn. T-Mobile cũng có thêm 415.000 khách hàng không dây cố định, gần bằng quý trước. Về tài chính, doanh thu dịch vụ của T-Mobile tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023 lên 16,7 tỷ USD và doanh thu dịch vụ trả sau đạt 13,3 tỷ USD, tăng 8%. (Theo Light Reading)