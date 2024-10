Mưa lũ tại Quảng Bình làm 7 người chết, rốn lũ Lệ Thủy mất 300 tỷ đồng

Tính đến trưa 31/10, tại Quảng Bình đã có 7 người chết, 4 người bị thương vì mưa lũ. Nước lũ đã rút, người dân đang tranh thủ dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến trưa 31/10, mực nước lũ tại "rốn lũ" huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã rút. Một số địa phương như Lộc Thủy, An Thủy, Liên Thủy, thị trấn Kiến Giang... mực nước so với chiều tối qua (30/10) đã giảm gần 1m. Hiện con đường dẫn vào trung tâm huyện Lệ Thủy nước cơ bản đã rút, các phương tiện có thể đi lại. Con đường vào trung tâm huyện Lệ Thủy nước đã rút, các phương tiện có thể qua lại (Ảnh: Tiến Thành). Ông Phạm Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, cho biết so với thời điểm lũ đạt đỉnh, hiện nay nước đã rút khoảng 90%, phần lớn nhà dân đã không còn ngập. Với phương châm "nước rút đến đâu, khắc phục đến đó", trong tối qua và sáng nay (31/10), ông Hoàng Viễn Chinh, trú thôn Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, và các thành viên trong gia đình tất bật lau dọn nhà cửa, người đẩy bùn, người lau tường nhà. "Nước rút là phải đẩy bùn, lau tường nhà ngay, chứ để đến lúc bùn khô, kết lại thì rửa rất khó. Nhà tôi ngập gần 2m, đến nay chỉ còn ngập nhẹ ngoài sân. Hết ngày hôm nay có lẽ nước sẽ rút hết", ông Chinh nói. Ông Hoàng Viễn Chinh lau dọn nhà cửa sau khi lũ rút (Ảnh: Tiến Thành). Tại "rốn lũ" huyện Lệ Thủy, tính đến sáng 31/10, mưa lũ đã làm 5 người chết, 4 người bị thương, tổng số nhà ngập nước hơn 19.700 căn; diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại hơn 600ha; số gia súc, gia cầm chết, bị cuốn trôi gần 62.000 con... Mưa lũ cũng làm 52 ngôi trường, điểm trường bị ảnh hưởng, trong đó có 448 phòng học bị ngập, 24 điểm trường bị thiệt hại về cơ sở vật chất; hơn 16.000m kênh mương, đê bao bị sạt lở, hư hỏng… Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Lệ Thủy gần 300 tỷ đồng. Mưa lũ khiến trên 32.000 căn nhà tại Quảng Bình bị ngập (Ảnh: Tiến Thành). Bên cạnh huyện Lệ Thủy, mưa lũ những ngày qua cũng khiến 2 người khác tại thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh tử vong. Các địa phương tại Quảng Bình đang huy động lực lượng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống.