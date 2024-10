Mưa lũ bủa vây nhiều nơi tại miền Trung

Mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung, trong đó 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị nhiều nơi nước lũ dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng... Tại tỉnh Quảng Trị, trưa 28/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 nên trên địa bàn có mưa to đến rất to. Từ ngày 26/10 đến nay, lượng mưa phổ biến trên 300 mm, có nơi đạt gần 500 mm. Mưa lớn khiến nhiều nơi tại các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh... bị ngập sâu trong nước. Mưa lũ làm nước dâng cao gây ngập các ngầm tràn từ 2-3 m, làm chia cắt nhiều bản, làng tại các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông. Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị di dời người dân xã Vĩnh Long đi tránh lũ trong đêm Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho người dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai công tác di dời dân ngay trong ngày 27/10. Đặc biệt, tại các xã Vĩnh Long, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy..., nước dâng cao trong đêm khiến công tác cứu hộ, di dời dân được thực hiện khẩn cấp. Các phương tiện như canô, thuyền đã được huy động để di dời người và tài sản của người dân; trong đó, tập trung ưu tiên đối tượng là người già, phụ nữ và trẻ em. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết hơn 18.000 học sinh tại 52 trường học trên địa bàn huyện nghỉ học do mưa lũ. Mưa to làm ảnh hưởng đến nhiều công trình phục vụ dân sinh tại huyện Vĩnh Linh. Đến sáng 28/10, tỉnh Quảng Trị đã triển khai sơ tán 937 hộ với 2.423 nhân khẩu. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng như tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, huyện Đakrông xuất hiện 3 điểm sạt lở ở các vị trí Km 255+500, Km255+600, Km 279; tuyến đường 588A bị sạt lở tại Km3+400. Đoạn đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị bị hư hỏng nặng do lũ sau bão số 6 Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường bị xói lở, hư hỏng như các tuyến đường thôn Tân Văn, An Hướng, Xuân Hòa của xã Gio An; đường thôn Tân Hải (xã Gio Hải) bị sập, hư hỏng nghiêm trọng; 40 m đường bê tông hóa giao thông nông thôn và 350 m đường cấp phối bị sạt lở do triều cường dâng tại xã Hải Khê (huyện Hải Lăng); đường giao thông xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh) bị xói lở khoảng 300 m với lượng đất đá bị xói trôi khoảng 300 m3. Tại tỉnh Quảng Bình từ tối 27/10 đến sáng 28/10 mưa rất to. Mưa lũ đã làm hơn 15.000 nhà dân bị ngập sâu trong nước. Huyện Lệ Thủy là địa phương có số nhà ngập nhiều nhất với 10.636 nhà, huyện Quảng Ninh hơn 4.000 nhà và thành phố Đồng Hới 370 nhà bị ngập sâu trong nước lũ. Ngoài ra nước lũ cũng làm ngập 374ha hoa màu. Huyện Lệ Thủy có tới hơn 10.600 ngôi nhà bị ngập nước Để ứng phó với ngập lụt, các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch đã di dời hơn 150 hộ dân với gần 600 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ngoài ra, tại các xã, thị trấn vùng thấp trũng các hộ đã di dời xen ghép, di dời tại chỗ từ hộ nhà thấp sang nhà kiên cố, cao tầng. Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quảng Bình hỗ trợ di dời tài sản cho nhân dân đến nơi an toàn. Ảnh: Hoài Nam Nhiều ngầm tràn tại Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9C, Quốc lộ 15 bị ngập sâu, một số điểm ngập cục bộ khiến các phương tiện không thể lưu thông. Các đơn vị đã cắt cử lực lượng trực gác cảnh báo không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm. Nước lên nhanh khiến nhiều hộ gia đình tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ không kịp di chuyển đồ đạc Mưa lớn trong tối 27/10 làm đường sắt Bắc Nam bị ngập lụt nhiều đoạn qua huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Nhiều chuyến tàu bị kẹt lại ga Đồng Hới và ga Đông Hà, hành khách phải trung chuyển bằng xe ô tô. Đến sáng 28/10, vị trí ngập lụt, sạt lở tại huyện Lệ Thủy đã được sửa chữa nhưng vị trí tại huyện Vĩnh Linh vẫn còn ngập lụt, hư hỏng. Sau khi đánh giá tình hình, đơn vị quản lý đường sắt của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị phải chọn phương án trung chuyển hành khách bằng ô tô.