Một số địa phương ít phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

C03 - Bộ Công an đã tăng cường công tác phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế; đã thụ lý điều tra 11 vụ/46 bị can; trong đó khởi tố mới 5 vụ/34 bị can, án cũ chuyển sang 6 vụ/12 bị can. Thiệt hại trong các vụ án thụ lý ước tính trên 981 tỷ đồng; tài sản thu hồi trong các vụ án thụ lý trên 924 tỷ đồng, hơn 20.000 cổ phiếu và kê biên 10 bất động sản (trị giá khoảng trên 100 tỷ đồng). Kết luận điều tra 7 vụ/28 bị can. Hiện đang điều tra 4 vụ/18 bị can.

Vụ 5 - VKSND Tối cao đã thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố gồm 15 tin báo; các vụ án tham nhũng, chức vụ 13 vụ/96 bị can. Về hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố đã thụ lý giải quyết 6 vụ/63 bị can. Đã ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ/58 bị can; còn 1 vụ/5 bị can (trong hạn luật định), với tỷ lệ giải quyết đạt 83,3%.

Về thu hồi tài sản tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết tổng số phải thi hành gần 4.000 việc, tương ứng với trên 89.600 tỷ đồng; trong đó đã thi hành xong 1.895 việc, tương ứng số tiền gần 16.000 tỷ đồng (tương đương tăng 290,5% về tiền so với năm 2021).