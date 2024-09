Món quà Trung thu của chồng tặng con gái tố cáo bí mật đáng sợ của anh ta

Tôi chụp lại hình ảnh đó, gửi cho chồng và rời đi ngay vì cảm thấy quá ghê sợ con người chồng. Tôi không ngờ anh ta có thể vì tiền mà bất chấp tất cả. Ai cũng nói tôi "số hưởng" khi lấy chồng vừa tài giỏi vừa đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Thế nhưng, sau hơn 5 năm về chung một nhà, tôi mới thấm thía câu nói "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Chồng tôi là người biết cách kiếm tiền, tôi không phủ nhận điều đó. Minh chứng là vợ chồng tôi đã mua được nhà ở Hà Nội mà không phải vay nợ quá nhiều. Song, đó chỉ là bề nổi. Suốt thời gian qua, chồng đưa tiền sinh hoạt nhưng luôn yêu cầu tôi phải liệt kê chi tiết các khoản chi tiêu trong gia đình cho chồng xem hàng tuần, thậm chí là hạch sách vợ từng tí một nếu như tôi đề nghị các khoản phát sinh. Nhiều người nói, anh làm vậy cũng là muốn tiết kiệm, lo cho gia đình nhưng quả thật, nhiều lúc tôi thấy cuộc sống hôn nhân rất ngột ngạt khi chồng quá chi li, tính toán như vậy.

Vợ cay đắng khi phát hiện bí mật của chồng. Ảnh minh họa Chồng tôi đẹp trai, tôi cũng công nhân điều đó. Ngay từ hồi còn yêu nhau và bắt đầu vào cuộc sống hôn nhân, một vài bạn bè thân thiết của tôi hay trêu "chồng đẹp thế này chỉ lo mà đi giữ". Khi ấy, tôi không bận tâm quá nhiều vì nghĩ chúng tôi yêu nhau, đến với nhau vì tình yêu, đó mới là điều cần phải vun đắp và giữ gìn. Thế nhưng, tôi đã lầm. Từ khi có vợ, chồng tôi lại trở nên ga lăng hơn nhưng là ga lăng với người ngoài, nhất là những chị/em gái ở công ty hay kể cả những người chỉ mới quen biết. Nhất là khi tôi sinh con, chồng lại càng thể hiện mình giống như trai chưa vợ khi ra khỏi nhà là quần là áo lượt, đầu tóc chải chuốt cùng nước hoa thơm phức. Tôi không phải là người hay ghen nhưng chính sự vô tâm của chồng ở nhà và sự ga lăng, hào hoa của anh ở bên ngoài đã khiến tôi chạnh lòng, tủi thân. Đó cũng chính là lý do khiến mâu thuẫn giữa tôi và chồng ngày càng phát sinh nhiều hơn. Trước đây, nếu tôi giận dỗi, chồng sẽ tìm mọi cách để dỗ dành, làm hòa. Còn sau khi có con, chồng cho rằng tôi lắm chuyện, suốt ngày kiếm cớ gây sự khiến anh mệt mỏi. Thậm chí anh ta còn đổ lỗi cho tôi thay đổi, không còn đáng yêu như hồi mới quen và là nguyên nhân khiến gia đình hay bất hòa. Vài tháng trở lại đây, chồng tôi thường xuyên đi sớm về muộn, thỉnh thoảng có hôm đến nửa đêm khi con đã ngủ, chồng mới trở về nhà. Tôi hỏi thì anh ta nói vì công việc, tôi không nên can thiệp, miễn sao anh ta vẫn đưa tiền sinh hoạt đều đặn là được. Không những thế, tôi còn phát hiện chồng đã đổi mật khẩu điện thoại, mua sắm nhiều quần áo, đồ dùng cá nhân mới và đều là những đồ đắt tiền. Thận chí, chồng còn đề cập đến chuyện sắp tới vay mượn thêm để mua ô tô, tiện cho việc đi gặp gỡ khách hàng. Dĩ nhiên, tôi rất bất ngờ với dự định đó của chồng. Chồng tôi đi làm lương cũng cao thật nhưng để mua được ô tô trong thời gian ngắn là điều khó có thể xảy ra. Hơn nữa, mỗi tháng, chúng tôi vẫn phải trả nợ một phần tiền mua nhà và để chi tiêu trong gia đình nên số dư không quá nhiều. Đỉnh điểm, vài hôm trước, chồng mang về một chiếc lắc chân vàng nói là tặng quà Trung thu sớm cho con gái bởi chính ngày anh phải đi công tác Đà Nẵng 2 ngày. Hành động của chồng khiến tôi vô cùng bất ngờ. Bởi con tôi năm nay 4 tuổi và đây lần đầu tiên được nhận quà Trung thu từ bố mà lại là món quà đắt tiền như vậy. Linh cảm của phụ nữ mách bảo tôi rằng, chồng đang có điều gì đó giấu mình. Để biết thực hư chồng có đi công tác hay không, tôi đã lén bỏ chiếc điện thoại ít dùng của mình vào ngăn nhỏ trong vali của chồng. Tôi để điện thoại ở chế độ im lặng và bật tính năng chia sẻ vị trí vào điện thoại chính của mình. Ngày chồng nói đi công tác, theo như định vị, tôi thấy anh không ra sân bay mà đến một resort hạng sang ở ngoại thành Hà Nội. Cả ngày hôm đó, chồng chỉ liên hệ với tôi bằng tin nhắn. Mọi cuộc gọi video, gọi thường của tôi đều bị anh bấm bận. Dù đã phần nào đoán được sự việc nhưng tôi vẫn muốn đến tận nơi để xác thực mọi việc. Và khoảnh khắc thấy chồng đang tình tứ bên một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh, tôi hoàn toàn suy sụp. Ban đầu, tôi cứ nghĩ chồng lén lút sau lưng tôi để ngoại tình với những em gái trẻ, nào ngờ, anh ta lại có quan hệ với người phụ nữ lớn tuổi và chấp nhận làm "phi công" vì tiền. Và có lẽ chiếc lắc vàng anh ta tặng con gái cũng là do người phụ nữ đó mua hoặc chi tiền để "bù đắp" cho con gái tôi. Tôi chụp lại hình ảnh đó, gửi cho chồng và rời đi ngay vì cảm thấy quá ghê sợ con người chồng. Tôi không ngờ anh ta có thể vì tiền mà bất chấp tất cả. Từ hôm qua đến giờ, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân dối trá này càng sớm càng tốt. Liệu đó có phải là quyết định đúng đắn với tôi lúc này? Theo Gia Đình & Xã Hội