Món canh quen thuộc trên bàn ăn Việt xuất hiện trong phim Hollywood

Với hạng mục 10 Best Rated Fish Soups in the World (Top 10 món canh cá ngon nhất trên thế giới) công bố ngày 19/2 vừa qua, món canh chua cá của Việt Nam xếp hạng thứ 3. Ngoài ra, xếp hạng 10 Most Popular Asian Fish Soups (Top 10 món canh cá phổ biến châu Á), món canh chua cá cũng xếp thứ 4.

Xuất hiện trong bộ phim của hãng phim đoạt giải Oscar

Everything Everywhere All at Once của hãng phim A24 đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trên sân khấu Oscar. Và khi mini series hài-chính kịch Beef ra mắt đã được nhiều khán giả đánh giá cao.

Tại tập 8 (Rắc rối đến từ lựa chọn ban đầu), trong cảnh phim nhân vật Amy Lau (do Ali Wong) diễn trở về nhà mẹ ruột Hanh Trinh Lau (diễn viên Hồng Đào thủ vai) sau 2 năm xa cách, món canh chua cá xuất hiện trên bàn ăn của gia đình.

Bát canh chua cá quen thuộc nào dọc mùng, nào cà chua và những miếng cá thơm mềm xuất hiện trong Beef mang lại cảm giác chân thật, kéo gần khoảng cách người xem với bộ phim hơn.

Trong bữa cơm, cả nhà vừa trò chuyện vừa ăn. Món canh chua cá được quay cận cảnh khiến khán giả Việt cảm thấy rất thích thú và tự hào. Món canh gần gũi và quen thuộc trên mâm cơm nhà lại được xuất hiện trên một bộ phim tầm cỡ Hollywood. Điều đó thể hiện ẩm thực Việt Nam ngày càng để lại ấn tượng trên bản đồ thế giới.

Hướng dẫn cách làm canh chua cá thơm ngon