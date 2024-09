Mối nguy từ thói quen uống trà trong bữa ăn

Trà có nhiều tác dụng nhưng lại chứa chất ngăn hấp thụ sắt từ rau xanh, thịt bò, có nguy cơ gây thiếu máu. Trà là thức uống phổ biến bậc nhất trên thế giới, được nhiều người thưởng thức mỗi ngày. Các chuyên gia cũng đưa ra nhiều đánh giá tích cực về tác dụng của trà. Tuy nhiên, khi bạn uống trà lúc ăn một số loại thực phẩm có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Lý do nên hạn chế uống trà khi ăn Dược sĩ và chuyên gia dinh dưỡng người Anh Deborah Grayson cảnh báo ăn thịt đỏ và rau xanh cùng lúc với uống trà có thể làm hao hụt lượng chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Chuyên gia Grayson nói: "Nếu luôn uống trà trong bữa ăn, bạn có thể bị thiếu máu". Những thực phẩm giàu chất sắt bao gồm thịt bò, các loại rau xanh như rau chân vịt, bông cải xanh và cải xoăn. Theo Express, nghiên cứu cho thấy trà và cà phê chứa các hóa chất ngăn chặn sự hấp thụ sắt, bao gồm polyphenol. Thiếu máu do thiếu sắt có thể dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi nghiêm trọng, rụng tóc và nhiễm trùng tái phát.

Trà làm giảm tác dụng của các loại thực phẩm giàu chất sắt như thịt bò. Ảnh minh họa: AI Ngoài ra, chuyên gia Grayson khuyên mọi người nên tránh uống quá nhiều bất kỳ chất lỏng nào trong bữa ăn nếu họ muốn tăng cân hoặc tăng cơ. "Sự hiện diện của chất lỏng trong dạ dày có thể làm giảm lượng thức ăn hấp thụ vào”, bà giải thích. Một lời khuyên khác bao gồm không ăn ngay trước khi đi ngủ và đứng dậy sau bữa ăn để tránh trào ngược dạ dày thực quản. Ngay cả việc ngồi vào bàn thay vì ngồi trên ghế sofa cũng có thể giúp tiêu hóa thực phẩm tốt hơn. Số tách trà nên uống mỗi ngày Không nên uống trà trong bữa ăn nhưng bạn có thể thưởng thức loại đồ uống này vào các thời gian khác trong ngày. Theo Daily Mail, các chuyên gia tại Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của gần 6.000 người Anh từ 37 đến 73 tuổi và gần 8.000 người Trung Quốc từ 30 đến 79 tuổi. Họ được hỏi về thói quen uống trà, bao gồm loại trà (trà xanh, đen, ô long) và số lượng tách uống mỗi ngày. Các nhà khoa học phát hiện ra những người uống trà có dấu hiệu lão hóa chậm hơn. Trên tạp chí The Lancet, các tác giả cho biết: “Uống khoảng 3 tách trà hoặc 6-8g lá trà mỗi ngày có thể mang lại lợi ích chống lão hóa rõ ràng. Tác dụng mạnh nhất xuất hiện ở những người uống trà đều đặn, lượng vừa phải”. Trong khi đó, những người ngừng uống trà có tốc độ lão hóa sinh học tăng nhanh hơn. Polyphenol - hoạt chất sinh học chính trong trà - có tác dụng điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột, tốt cho hệ miễn dịch, trao đổi chất và chức năng nhận thức. Các nhà khoa học thông tin không có sự khác biệt đáng kể giữa những người uống trà ở Anh và Trung Quốc, nơi trà đen và trà xanh phổ biến nhất. Mức độ nóng - nguội của trà cũng không ảnh hưởng. Theo VietNamnet