Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày tại Quốc hội cho biết, dư nợ công đến 31/12/2021 là 3,6 triệu tỷ đồng tăng 2,72% so với năm 2020 và bằng 42,65% so với GDP.

Người dân gánh nợ công tăng lên Theo số liệu được Tổng Kiểm toán Nhà nước công bố, trung bình mỗi người dân Việt Nam đang "gánh" 36,71 triệu đồng/người nợ công. Con số này tăng so với 3 năm gần nhất (năm 2018 là 31,69 triệu đồng/người; năm 2019 là 33,62 triệu đồng/người; năm 2020 là 35,10 triệu đồng/người). Mỗi người Việt "gánh" hơn 36,7 triệu đồng nợ công. Nguồn: TTXVN Tổng kiểm toán Nhà nước cho biết: Qua kiểm toán cho thấy, trong năm 2021 có 03 khoản vay ngân quỹ nhà nước của NSTW đến hạn trả nợ nhưng phải gia hạn nợ 198.864 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu nợ công phản ánh trên các báo cáo tại Kho bạc Nhà nước và Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) còn chưa thống nhất. Về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, Tổng kiểm toán Nhà nước khẳng định, một số đơn vị chậm gửi báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách về Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật NSNN, cá biệt Bộ Y tế chậm gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2021 đến 03 tháng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chậm thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021, quyết toán theo niên độ vốn đầu tư nguồn NSTW của một số Bộ, ngành theo quy định. Đáng nói, báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 của Chính phủ chưa làm rõ được số liệu một số khoản chi chuyển nguồn đã được HĐND các địa phương phê chuẩn. Tổng kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chính phủ xử lý và kiểm điểm một số Bộ, ngành trung ương. Trong đó yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, làm rõ để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xử lý theo quy định đối với một số khoản chi chuyển nguồn đã được HĐND các địa phương phê chuẩn. Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ yêu cầu: "Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc chậm lập, gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2021, chậm hoàn thành việc thông báo xét duyệt/thẩm định đối với các đơn vị trực thuộc". Trước đó, trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, Chính phủ nhấn mạnh bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 là dự toán bội chi NSNN là 343.670 tỷ đồng, bằng 4% GDP; quyết toán là 214.053 tỷ đồng, giảm 129.617 tỷ đồng (37,7%) so với dự toán. Đến cuối năm 2021, tổng số nợ công là 3.616.484 tỷ đồng, bằng 42,65% so với GDP, trong đó: Nợ Chính phủ bằng 38,73% GDP; nợ được Chính phủ bảo lãnh bằng 3,78% GDP; nợ chính quyền địa phương bằng 0,56% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu NSNN là 21,47%. Như vậy, các chỉ tiêu nợ công năm 2021 trong giới hạn cho phép của Quốc hội.