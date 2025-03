MobiFone chính thức cung cấp dịch vụ 5G

MobiFone triển khai mạng 5G trên băng tần 3.800-3.900 MHz, đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu tối ưu, hỗ trợ nhiều dịch vụ công nghệ cao, đặc biệt là các ứng dụng yêu cầu độ trễ thấp và kết nối ổn định. Tốc độ mạng 5G MobiFone có thể đạt tới 1,5 Gbps, gấp 10 – 15 lần so với 4G và độ trễ rất thấp. Mạng 5G MobiFone triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).

Theo số liệu thống kê đo lường mạng băng rộng di động 5G tháng 2/2025 được cập nhật từ nền tảng Internet i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), tốc độ download băng rộng di động 5G MobiFone đạt 284,89 Mbps và tốc độ upload đạt 53,37 Mbps.