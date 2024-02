Miền Bắc rét buốt dịp Tết Nguyên đán

- Bắc Bộ: Ngày 8/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 9/2, mưa vài nơi. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 18-22 độ C, vùng núi 13-17 độ C.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng ráo, ít mưa. Thời tiết dịp Tết thuận lợi để người dân vui chơi, du xuân đầu năm. Riêng Đông Nam Bộ có thể nắng nóng với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 35 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Ngày 8-9/2 có mưa rào rải rác; sau mưa vài nơi. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

- Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào rải rác, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa rào rải rác, phía nam mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C; cao nhất phía bắc 24-27 độ C, phía nam 28-31 độ C.

- Tây Nguyên: Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.