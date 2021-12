Microsoft Edge ngăn người dùng tải xuống Google Chrome

That browser is so 2008! Do you know what’s new? Microsoft Edge. (Đó là trình duyệt rất 2008! Bạn có biết có gì mới không? Microsoft Edge).

“I hate saving money”, said no one ever. Microsoft Edge is the best browser for online shopping. (Không ai nói “Tôi ghét tiết kiệm tiền”. Microsoft Edge là trình duyệt tốt nhất để mua sắm trực tuyến).

Đây chỉ là động thái mới nhất trong một loạt động thái mà Microsoft đã thực hiện để đẩy trình duyệt Edge của mình lên trên Google Chrome và các lựa chọn thay thế khác. Một trong những ví dụ gần đây nhất là trên Windows 11, người dùng không thể thay đổi trình duyệt mặc định bằng cách một cài đặt đơn giản mà phải qua nhiều bước phức tạp. Microsoft cũng đã buộc cài đặt trình duyệt Edge mới của mình trên Windows vào năm ngoái, với một cửa sổ bật lên toàn trang khiến nhiều người tức giận.