Mẹo bổ sầu riêng cực kỳ đơn giản không sợ gai đâm

Nhiều người sợ bổ sầu riêng vì lớp gai sắc nhọn có thể đâm vào tay; thật ra vỏ sầu sẽ tách ra dễ dàng nếu bạn áp dụng các mẹo đơn giản dưới đây. Mặc dù rất mê ăn sầu riêng, việc tách vỏ sầu khiến nhiều người khiếp sợ bởi lớp gai sắc nhọn có thể làm tay bị thương. Những mẹo bổ sầu riêng cực kỳ đơn giản mà hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng tách được vỏ sầu an toàn, không tốn quá nhiều công sức mà có thể dễ dàng thưởng thức trọn vẹn hương vị của loại trái cây “vua”. Mẹo bổ sầu riêng đơn giản không sợ gai đâm Trước tiên, bạn cần chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết sau để bổ sầu riêng dễ dàng và an toàn: - Dao nhọn: Chọn loại dao có mũi nhọn và lưỡi sắc để dễ dàng tạo các đường cắt. - Găng tay hoặc khăn dày: Để tránh việc bị gai đâm vào tay khi cầm sầu riêng, bạn nên sử dụng găng tay hoặc khăn để cầm giữ chắc chắn. - Thớt hoặc tấm lót: Đặt sầu riêng lên một tấm lót để cố định và không bị trượt khi bổ.

Cách bổ sầu riêng cực kỳ đơn giản không bị gai đâm. (Ảnh: Healthline) Muốn bổ sầu riêng dễ dàng, nhanh chóng, bạn cần quan sát để tìm ra các đường rãnh tự nhiên trên vỏ. Trái sầu riêng thường có những đường rãnh chạy dọc theo thân, và đây chính là điểm yếu mà bạn có thể khai thác để dễ dàng tách vỏ. Bạn lật trái sầu riêng lên để nhìn rõ phần cuống. Các đường rãnh thường xuất hiện từ cuống và chạy dọc xuống đáy quả. Hãy nhìn kỹ để xác định rõ các đường rãnh tự nhiên này, chúng sẽ giúp bạn dễ dàng chia tách quả mà không cần dùng quá nhiều lực. Sau khi đã xác định được các đường rãnh tự nhiên, bạn bổ sầu riêng theo các bước sau đây: - Sử dụng dao nhọn để rạch một đường nhỏ ở phần đáy quả, nơi các rãnh giao nhau. Hãy chắc chắn rằng vết rạch này không quá sâu để tránh làm tổn thương đến múi sầu riêng bên trong. - Sau khi đã tạo được một vết cắt nhỏ, bạn có thể dùng tay nắm chắc quả và từ từ tách vỏ theo đường rãnh đã xác định trước đó. Nếu sợ bị gai đâm, hãy dùng khăn hoặc găng tay để giữ an toàn. - Khi vết cắt đã mở rộng, bạn chỉ cần dùng lực nhẹ nhàng để tách phần vỏ ra và tiếp tục chia quả sầu riêng thành các múi nhỏ hơn. Nếu bạn không tự tin trong việc dùng tay để tách vỏ sầu riêng, hãy sử dụng dao hoặc các dụng cụ chuyên dụng như kéo bổ sầu riêng. Các loại kéo này thường được thiết kế với mũi nhọn và lưỡi cắt sắc để dễ dàng tạo các vết cắt trên vỏ mà không làm tổn thương múi bên trong. Lưu ý khi bổ sầu riêng - Dùng găng tay bảo hộ: Đây là một điều rất cần thiết để tránh bị gai đâm vào tay. Chọn loại găng tay dày, có độ bám tốt để cầm chắc trái sầu riêng mà không bị trượt. - Giữ dao chắc chắn: Đảm bảo dao được giữ chắc trong tay để tránh bị trượt và gây nguy hiểm. Nếu dao không đủ sắc, hãy mài dao trước khi sử dụng. Bảo quản sầu riêng sau khi bổ Sầu riêng sau khi bổ nếu không được sử dụng hết, bạn có thể bọc kín các múi bằng màng bọc thực phẩm và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để giữ được hương vị tươi ngon. Tránh để sầu riêng trong tủ quá lâu vì nó có thể mất đi mùi thơm đặc trưng. Mẹo chọn sầu riêng ngon Để tách vỏ sầu riêng được dễ dàng hơn thì việc chọn quả sầu riêng chín tới cũng rất quan trọng. Khi mua sầu riêng, bạn nên chú ý đến những đặc điểm sau: - Hương thơm: Chọn những quả có mùi thơm đặc trưng và mạnh, vì đây là dấu hiệu của sầu riêng chín. - Phần cuống còn xanh: Nếu cuống sầu riêng còn tươi xanh và chắc, đó là quả còn mới. - Gai sầu riêng: Chọn những quả có gai to, đều và cứng, khi nhấn nhẹ vào không quá mềm.