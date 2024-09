Mẹ chồng dắt nhân tình của con trai đi ăn cưới, khoe “Đây là con dâu mang mệnh phú quý cho nhà tôi”

Chính thất vẫn còn ngồi sờ sờ ra đấy mà mẹ chồng lẫn tiểu tam đều không coi ra gì. Giờ mà kể chuyện ra đây chắc nhiều người nhận ra tôi lắm, có khi còn chửi tôi là vạch áo cho người xem lưng. Nhưng thật sự là tôi không nuốt trôi cơn tức này được. Tôi phải thay mặt chị dâu lột trần bộ mặt giả tạo của anh trai tôi với bồ nhí của anh ấy. Các nhân vật chính trong câu chuyện này chia làm 2 phe như sau: Tôi và chị dâu phe khởi nghĩa; còn mẹ tôi, anh trai và “cục cưng” của anh ấy là phe phản diện. Bố tôi và ông bà nội đứng ngoài cuộc, không can dự vào drama hài hước này. “Sóng ngầm” trong gia đình tôi bắt đầu từ 1 năm trước. Lúc ấy, chị dâu vừa sinh xong đứa con gái đầu lòng, vì nhiều lý do nên anh trai tôi bỏ bê vợ con để đi tìm “của lạ”. Éo le làm sao bồ nhí của anh lại là gương mặt nổi tiếng - một hot girl xinh xắn có mấy chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Nếu em Y. đấy biết điều thì có khi chị dâu tôi cũng nhắm mắt cho qua đấy. Chị muốn gìn giữ gia đình cho con hơn là nhọc công đi đánh ghen một đứa tiểu tam vớ vẩn. Thế nhưng Y. lại thích chứng minh bản thân là “ngựa non háu đá”, ngang nhiên đề nghị chị dâu tôi phải bỏ chồng. Trên mạng Y. toàn đăng hình mặc thiếu vải, nhận mình là thiếu nữ độc thân nhút nhát ngoan hiền. Bên ngoài thì Y. nhắn tin gọi điện chọc tức chị dâu tôi, còn gửi cả ảnh thân mật với chồng người ta nhằm khích bác chị dâu ra tòa ly dị. Mấy chiêu trò trẻ con ấy dĩ nhiên là “không xi nhê” gì với một người phụ nữ ngoài 30 rồi. Chị dâu nói chuyện thẳng thắn với anh trai tôi về chuyện cặp bồ, hỏi tại sao anh lại để “bé ba” lộng hành ghen ngược với chính thất như thế. Chẳng ngờ anh tôi không giật mình cũng không phủ nhận. Anh ung dung bảo vợ là “Không thích thì chặn hết liên lạc của nó đi”. Chính tôi là người phát hiện ra anh mình cặp kè với hot girl Y. nên khi biết thái độ anh dửng dưng như vậy thì tôi điên tiết lắm. Chị dâu càng cố tỏ ra cứng rắn không khóc thì tôi lại càng bực. Luận về khí chất, nhan sắc hay học thức thì chẳng có cái nào Y. đủ trình so với chị dâu tôi cả. Tại sao anh tôi có thể làm một thằng ngốc có mắt không tròng, đi ủng hộ một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch xúc phạm vợ mình như thế chứ?!?

Vì quá bức xúc nên tôi chủ động đứng ra dằn mặt tiểu tam thay chị dâu và nhắc nhở anh trai phải sống cho đàng hoàng. Từ nhỏ đã được chiều nên có vẻ anh tôi luôn nghĩ mình là nhất. Giờ trưởng thành làm cha làm chú rồi mà vẫn không thay đổi, ngoại tình làm khổ vợ lại cứ tưởng là hay. Không thương vợ thì phải biết nghĩ đến con chứ, đằng này anh tôi chỉ biết chạy theo ham muốn tầm thường của bản thân. Quả nhiên có anh tôi chống lưng nên cô hot girl kia vênh ra mặt. Tôi dọa tung bằng chứng cô ta phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta lên mạng mà cô ta chẳng sợ hãi chút nào. Cô ta còn thách ngược tôi tung tin nhắn lên, cứ 1 ảnh cap màn hình là cho tôi 5 triệu. Đúng là coi trời bằng vung! Tôi muốn đi đánh ghen con bé này lắm rồi nhưng chị dâu liên tục cản lại. Chị muốn giải quyết vụ ngoại tình này một cách văn minh êm đẹp và không muốn ai bị tổn thương. Nhưng rồi trong lúc chị em tôi đang loay hoay nghĩ cách thì đùng cái mẹ tôi gây chuyện. Bà chẳng giúp con trai quay đầu sửa sai, lại còn tiếp tay cho “bé ba” bên ngoài nữa. Chị em tôi không hay biết, nhưng hôm nay chính bạn thân của tôi đã nhắn tin mách rằng nó bắt gặp mẹ tôi trong đám cưới người quen. Mẹ tôi đi cùng một cô gái nữa, ngồi ở bàn ngay sau chỗ bạn tôi. Ban đầu bạn tôi nghĩ chị dâu đi cùng với mẹ tôi đến dự tiệc cưới. Nhưng lát sau khi định chào hỏi, nó phát hiện ra người ngồi cạnh mẹ tôi là em Y. đó mọi người ạ! Bạn tôi kinh ngạc vì em Y. thân thiết với mẹ của nhân tình như mẹ đẻ. Đã vậy mẹ tôi còn giới thiệu Y. với tất cả những người ngồi chung bàn, nhận Y. là con dâu tương lai và khoe “Đây là đứa con dâu mang mệnh phú quý đến nhà tôi, mấy lần đi xem thầy đều phán thằng Q. nhà tôi cưới nó mới phát tài”. Rồi mẹ tôi chê con dâu hiện tại là “xấu vía”, không vượng phu ích tử, ngoài cái mặt đẹp đẽ với xuất thân trí thức ra thì chẳng được nước gì. Nghe đoạn ghi âm mà đứa bạn lén quay xong, tự dưng tôi sốc đến mức không tin nổi đấy là mẹ ruột của mình. Ngày trước chính mẹ tôi là người mai mối con trai với con dâu, còn khóc sưng cả mắt trong lễ cưới của anh chị, thề non hẹn biển rằng sẽ thương con dâu như con gái, tặng chị hẳn chục cây vàng làm tin. Vậy mà giờ chưa được 3 năm, mẹ tôi đã “quay xe” khét lẹt, muốn đuổi con dâu đi để rước bồ nhí của con trai về?!? Thật sự đến lúc này thì tôi bó tay hoàn toàn với mẹ và anh trai. Họ không còn phân biệt được đúng sai hay nhận thức luân thường đạo lý nữa. Xem đi xem lại những bức ảnh bạn chụp gửi cho mình mà tôi muốn phát điên. Con bé Y. kia khoác tay mẹ tôi không rời, nó còn cười vui hạnh phúc như thể mẹ tôi là mẹ chồng thật của nó vậy! Thấy mẹ đi ăn cưới về cứ nói chuyện giọng lạnh nhạt với chị dâu mà tôi tức run cả tay. Giờ mà “bóc phốt” mẹ luôn tại chỗ thì không hay lắm. Tôi cũng sợ chị dâu sốc quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, chị còn phải chăm con nhỏ và đi làm nữa. Từ ngày bước chân vào nhà tôi, chị dâu chưa từng mắc lỗi hay làm gì sai trái. Vậy mà cả mẹ lẫn anh trai đều tệ bạc với chị, âm thầm kiếm cớ để chuẩn bị đẩy chị ra tòa ly hôn. Tôi phải làm gì để giúp chị dâu đòi lại công bằng đây?... Theo Phụ nữ Việt Nam