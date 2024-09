Mạo danh các thương hiệu lớn tạo khuyến mại giả để lừa người dùng Việt

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa cảnh báo, trên không gian mạng Việt Nam, nhiều đối tượng đang sử dụng tên, hình ảnh các doanh nghiệp, thương hiệu lớn để tạo chương trình khuyến mãi giả nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng. Lừa đảo mạo danh diễn ra ngày càng tinh vi, khó lường Trong tuần vừa qua, trên Facebook, nhiều người dùng mạng xã hội này tại Việt Nam đã tiếp cận với quảng cáo giả mạo thương hiệu Samsung của fanpage ‘SamCenter Việt Nam’, đăng tải nội dung khai trương cơ sở mới và thông tin chương trình ưu đãi - bán 5.000 tai nghe Buds 2 Pro với giá giảm tới 70% so với giá gốc. Những ngày sau đó, cũng chính fanpage giả mạo nêu trên lại tiếp tục đăng tải thông tin “Được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng, chỉ sau 2 giờ lượt bán đã chạm mốc 5.000 chiếc, chính thức phá kỷ lục của hãng từ trước đến nay", với mục đích dẫn dụ nhiều người dùng tham gia chương trình. Chỉ rõ chương trình ưu đãi kể trên không có thật, do đối tượng mạo danh thương hiệu lớn tạo ra để lừa đảo người dùng, Cục An toàn thông tin cũng lưu ý thêm: Fanpage giả mạo được thiết kế chuyên nghiệp, thậm chí các đối tượng còn tạo hàng loạt bình luận với nội dung “đã nhận được hàng" cùng đánh giá chất lượng sản phẩm dưới các bài đăng trên fanpage giả mạo nhằm tăng mức độ tin cậy với người dùng. Theo Cục An toàn thông tin, các vụ giả mạo thương hiệu lớn để lừa đảo khá phổ biến trên không gian mạng. Ảnh thông tin quảng cáo trên fanpage giả mạo trang Facebook của Samsung: NCSC Điều đáng nói là, trường hợp các đối tượng xây dựng fanpage, website giả mạo và mạo danh các thương hiệu lớn tạo khuyến mại giả để lừa đảo như vụ việc cụ thể nêu trên không phải là trường hợp cá biệt, thậm chí là xuất hiện khá thường xuyên trên không gian mạng Việt Nam thời gian qua. Đơn cử, cũng trong tháng 9, một số người dùng mạng xã hội đã nhận được tin nhắn nội dung “nhận quà từ Adidas nhân kỷ niệm 70 năm thành lập công ty” kèm theo đường link để người dùng đăng nhập; hay trong tháng 6, hàng loạt tin nhắn tương tự với nội dung mời tham gia “Quỹ phúc lợi Coca-Cola” để nhận quà, nhận thưởng từ đồng hồ Rolex nhân ngày thành lập... cũng được gửi tới nhiều người dùng mạng xã hội. Bên cạnh đó, qua ghi nhận của Cục An toàn thông tin, lợi dụng tình hình thiên tai xảy ra tại các tỉnh phía Bắc thời gian vừa qua, các đối tượng lừa đảo không chỉ tung ra những chương trình khuyến mãi giả mạo, mà còn kêu gọi mua hàng để quyên góp từ thiện, từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể, các đối tượng tạo các trang web tương tự như của các thương hiệu nổi tiếng hoặc tổ chức từ thiện, cung cấp thông tin về các sản phẩm khuyến mãi để kêu gọi từ thiện. Đối tượng còn sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, đăng bài quảng cáo các chương trình khuyến mãi, khuyến khích mọi người mua hàng và cam kết quyên góp một phần doanh thu cho người dân bị thiệt hại; song thực tế mục đích của các chương trình khuyến mãi này là để trục lợi. 8 lưu ý để không thành nạn nhân của lừa đảo mạo danh thương hiệu lớn Cảnh báo người dân khi tham gia không gian mạng cần nâng cao cảnh giác, chuyên gia Cục An toàn thông tin nhấn mạnh: Hiện nay, các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều chiêu trò giả mạo nhãn hàng, doanh nghiệp để lừa gạt. Thủ đoạn chung của những kẻ lừa đảo là gửi link đường dẫn có nội dung khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn và yêu cầu người tiêu dùng nhập thông tin đăng nhập trang Facebook cá nhân, hay nguy hiểm hơn là mật khẩu tài khoản ngân hàng cá nhân, sau đó chúng chiếm đoạt tài khoản của các nạn nhân. Người dùng được khuyến nghị nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò giả mạo nhãn hàng, doanh nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa: ChatGPT Để phòng tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo mạo danh những thương hiệu lớn, Cục An toàn thông tin đưa ra 8 lưu ý với người dùng. Trước hết, người dùng cần tỉnh táo khi lựa mua các sản phẩm giảm giá của các hãng công nghệ được quảng cáo trên Facebook, bởi các chương trình giảm giá sẽ được thông báo trên website chính thức của hãng. Khi nghi ngờ về tính xác thực của chương trình khuyến mãi, người dùng cần liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của thương hiệu để xác minh.“Các chương trình khuyến mãi quá tốt và hấp dẫn thường là dấu hiệu của lừa đảo”, Cục An toàn thông tin nhận xét. Người dùng cũng không nên truy cập vào các liên kết được gửi qua tin nhắn, email, hoặc mạng xã hội khi không chắc chắn về tính xác thực. Việc này sẽ giúp tránh bị các đối tượng xấu chiếm quyền kiểm soát thiết bị và chiếm đoạt tài sản. Không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính là 1 trong những lưu ý người dùng được khuyến cáo. Bởi lẽ, các thương hiệu uy tín sẽ không yêu cầu người dùng cung cấp những thông tin nhạy cảm như mật khẩu, số thẻ tín dụng, hoặc mã OTP để được khuyến mãi. Song song đó, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không gửi tiền quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại vào các tài khoản không rõ nguồn gốc. Khi nhận được thông tin trên mạng kêu gọi tài trợ hay bán hàng phục vụ chống bão lũ, người dân cần phải kiểm chứng nội dung kỹ càng; đồng thời theo dõi trên các phương tiện truyền thông chính thống để biết các tổ chức chính thống, các địa chỉ tin cậy tiếp nhận tiền, hàng hóa ủng hộ người dân các địa phương chịu hậu quả nặng nề của thiên tai. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền ủng hộ cho các cá nhân, tổ chức tự phát không có danh tính rõ ràng; chỉ quyên góp qua các tài khoản chính thống thuộc cơ quan nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân uy tín. “Ngoài ra, khi gặp phải tình huống nghi ngờ là lừa đảo, hãy báo cáo ngay cho cơ quan chức năng hoặc thương hiệu bị giả mạo để họ có thể có biện pháp xử lý kịp thời”, Cục An toàn thông tin khuyến nghị.