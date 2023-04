Luật sư bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai bị triệu tập lần 2 nhưng không có mặt

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, sáng 12/4, luật sư Đặng Đình Mạnh đã không đến làm việc theo giấy triệu tập liên quan tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an).

Ông Đặng Đình Mạnh là 1 trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai.