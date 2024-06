Lợi ích tuyệt vời của quả chanh với sức khoẻ

Ngoài ra, vitamin C có thể giúp vết thương phục hồi nhanh hơn bằng cách giảm viêm và kích thích sản xuất collagen- một loại protein thiết yếu hỗ trợ sửa chữa vết thương.

Chanh nhiều vitamin C, một chất dinh dưỡng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Trong một số các nghiên cứu ở người, việc uống vitamin C giúp rút ngắn thời gian và mức độ nghiêm trọng của bệnh cảm cúm thông thường.

Chất chống oxy hóa là các hợp chất quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào chống lại các phân tử gốc tự do. Khi tồn tại ở số lượng lớn, các gốc tự do có thể làm hỏng các tế bào trong cơ thể, gây ra nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường và nhiều loại ung thư.

Do đó chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa.

BSCK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (cơ sở 3) cho biết, chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid (polymethoxylated flavones trong chanh nhiều gấp 20 lần rau quả thông thường).

Bên cạnh vitamin C, chanh cũng là nguồn chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách bảo vệ các tế bào, chống lại tổn thương do gốc tự do.

Cải thiện sức khỏe làn da

Chanh có một số tính chất có thể thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Loại quả này có hàm lượng vitamin C cao, loại vitamin cần thiết để tái tạo collagen trong cơ thể.

Collagen là loại protein giữ cho làn da săn chắc và khỏe mạnh. Một quả chanh cỡ trung bình nặng khoảng 67 grams cung cấp hơn 20% RDI cho chất dinh dưỡng này.

Giảm tỷ lệ mắc bệnh tim

Bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Nghiên cứu cho thấy chanh có thể làm giảm một số yếu tố nguy cơ bệnh tim. Chanh có nhiều vitamin C, có thể giúp hạ huyết áp, yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim

Ngoài ra, vitamin C có thể chống xơ vữa động mạch – sự xuất hiện của các mảng bám tích tụ trong động mạch, gây tắc nghẽn động mạch gây ra bệnh tim.



Liều lượng được khuyên dùng là một cốc nước chanh đặc 250ml/ngày.

Ngăn ngừa sỏi thận