Lợi ích ấn tượng khi ăn 1/3 quả bơ mỗi ngày

Nghiên cứu tổng hợp năm 2018 cho thấy chế độ ăn có bơ giúp gia tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt), có lợi cho tim mạch.

Bơ có tốt cho việc giảm cân không?

Vì bơ có lượng calo cao hơn các mặt hàng nông sản khác nên bạn có thể lo lắng rằng ăn chúng thường xuyên có thể dẫn đến tăng cân. Tin tốt là nghiên cứu thực sự chỉ ra điều ngược lại.

Một nghiên cứu trên 55.000 người cho thấy những người ăn bơ nhẹ cân hơn những người không thường xuyên ăn trái cây này. Sau khi theo dõi những người tham gia từ 4 đến 11 năm, các nhà nghiên cứu kết luận rằng những người tham gia tiêu thụ ít nhất 2 thìa bơ mỗi ngày có tỷ lệ thừa cân hoặc béo phì thấp nhất.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc thay thế carbohydrate trong bữa ăn truyền thống có nhiều carb bằng bơ sẽ góp phần mang lại cảm giác no. Điều này là do chất béo trong bơ là một phần giúp bạn no lâu hơn và thực sự có thể khiến bạn ăn ít hơn về tổng thể.

Theo TS Giang, bơ giúp giảm cân, cải thiện vóc dáng. Chế độ ăn ít carbohydrate và nhiều chất béo lành mạnh được biết là có tác dụng đẩy nhanh quá trình giảm cân. Vì vậy, nếu chúng ta đang muốn giảm cân, bơ là lựa chọn hợp lý.

Chất béo làm tăng cảm giác no và tăng kích thích tố giúp chúng ta ăn ít hơn, lâu bị đói, giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều, ăn vặt và nghiện đường. Đó là một lý do tại sao tăng axit béo không bão hòa đơn trong chế độ ăn uống có liên quan đến việc quản lý cân nặng tốt hơn và cải thiện chỉ số BMI.

Vitamin E trong quả bơ tốt cho làn da của bạn