Loại rau vừa giảm mỡ máu vừa giúp hạ huyết áp

Trong 90g bắp cải có 22 calo, 1g protein, 2g chất xơ, vitamin K (56% nhu cầu hằng ngày), vitamin C (26%), vitamin B9 (10%), vitamin B6 (6%), mangan (6%), canxi, kali, magie.

Bắp cải cũng chứa một lượng nhỏ các vi chất dinh dưỡng khác như vitamin A, sắt và riboflavin.

Ngoài ra, bắp cải chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bao gồm polyphenol. Chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Bắp cải đặc biệt chứa nhiều vitamin C - chất chống oxy hóa có thể chống lại bệnh tim, một số bệnh ung thư và giảm thị lực.

Theo VietNamNet