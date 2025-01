Loại rau được WHO cảnh báo ăn nhiều 'đầu độc' mạch máu còn nhanh hơn thịt mỡ

Rau vốn là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng không phải bất kỳ loại rau, cách chế biến nào cũng vậy. Loại rau này còn bị WHO xếp vào danh sách thực phẩm hại mạch máu. Máu được vận chuyển khắp cơ thể thông qua các mạch máu để duy trì những chức năng bình thường của cơ thể con người. Chỉ khi giữ cho các mạch máu thông thoáng và thành mạch máu trơn tru, nguyên vẹn thì sức khỏe con người mới được đảm bảo. Nhưng nếu có những thói quen xấu, bao gồm cả ăn uống không lành mạnh thì các khó tránh các bệnh liên quan tới mạch máu như tắc nghẽn, xơ vữa, mỡ máu, huyết áp, bệnh mạch vành, thậm chí đột quỵ. Khi nhắc tới các thực phẩm không tốt cho mạch máu, mọi người thường nhớ ngay đến thức ăn nhanh, thịt chế biến sẵn, đồ uống có ga, bia rượu… Trong khi có một loại rau nếu ăn nhiều còn có thể “đầu độc” mạch máu nhanh hơn cả thịt mỡ thì ít ai biết. Đó là các loại rau củ chiên rán hoặc xào ngập dầu.

Ảnh minh họa Tại sao ăn nhiều rau củ chiên rán, xào ngập dầu hại mạch máu? Trong cuộc sống hàng ngày, các loại rau chiên rán hay đẫm dầu mỡ đã trở thành món ăn được nhiều người yêu thích bởi hương vị giòn, thơm ngon, béo ngậy. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo kêu gọi người dân ngừng ăn các loại rau chiên rán bởi gây hại tới sức khỏe, nhất là mạch máu. Bản thân rau là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít calo, có lợi cho sức khỏe con người. Nhưng sau khi chiên rán, xào nhiều dầu thì hàm lượng dầu mỡ - chất béo tăng lên rất nhiều trong khi nhiều dinh dưỡng bị giảm đi. Nếu lượng dầu dư thừa này không được tiêu thụ kịp thời, chúng sẽ ứ đọng trong mạch máu, khiến máu trở nên đặc hơn và làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Quá trình chiên rán khiến dầu đun nóng ở nhiệt độ cao, các axit béo trong dầu dễ bị oxy hóa, tạo ra các hợp chất độc hại như chất béo chuyển hóa. Những chất này làm tăng mức cholesterol xấu (LDL), giảm cholesterol tốt (HDL), từ đó đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đặc biệt, rau tẩm bột rối chiên ngập dầu gây hại mạch máu hơn vì lớp bột bao quanh rau hấp thụ nhiều dầu hơn trong quá trình chiên ở nhiệt độ cao. Điều này làm tăng lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa nạp vào cơ thể. Các hợp chất oxy hóa sinh ra khi chiên dầu ở nhiệt độ cao kết hợp với tinh bột từ lớp bột chiên dễ tạo ra acrylamide, một chất độc hại tiềm ẩn đối với hệ tim mạch và sức khỏe tổng thể. Như vậy, rau củ chiên rán hay xào ngập dầu, nhất là tẩm bột rồi chiên không hề “thân thiện” với mạch máu và sức khỏe tổng thể. Ăn nhiều, ăn thường xuyên không chỉ gây bệnh lý về mạch máu, hại tim mạch mà còn gây thừa cân, béo phì, nhiều bệnh lý chuyển hóa khác cùng tăng nguy cơ ung thư.

Ảnh minh họa 6 loại rau củ tốt cho mạch máu nên ăn thường xuyên Dưới đây là 6 loại rau củ tốt cho mạch máu, được mệnh danh là “kẻ nhặt rác” mạch máu mà bạn nên ăn thường xuyên. Tuy nhiên, nên nhớ tránh cách chế biến chiên rán hoặc tẩm bột rồi chiên rán mà WHO đã cảnh báo ở trên nhé! - Cà tím: Giàu vitamin P (flavonoid), cà tím giúp tăng cường sự kết dính giữa các tế bào, tăng độ đàn hồi mao mạch và ngăn ngừa xơ cứng động mạch. - Bông cải xanh: Chứa isothiocyanates và sulforaphane, bông cải xanh giảm viêm, bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương và giúp giảm cholesterol. - Hành tây: Chứa hợp chất sunfua và chất chống oxy hóa, hành tây làm giảm cholesterol, chống viêm và cải thiện độ đàn hồi của mạch máu. - Cần tây: Giàu vi lượng và chất xơ, cần tây giúp kiểm soát huyết áp, giảm lipid trong máu và thông thoáng mạch máu. - Cà rốt: Cung cấp carotene và kali sinh học, cà rốt hòa tan mảng bám trong mạch máu, giảm độ nhớt máu và tăng tuần hoàn mạch máu. - Cải bó xôi: Giàu nitrate tự nhiên, cải bó xôi giúp giãn nở mạch máu, hạ huyết áp và cải thiện lưu thông máu.