Trang Eat this not that đưa ra 4 loại phô mai lành mạnh có thể ăn khi bị cholesterol cao. Có những loại phô mai lành mạnh có thể ăn khi bị cholesterol cao. Đồ hoạ: Thanh Thanh Đối với những người muốn thưởng thức phô mai trong khi vẫn kiểm soát cholesterol, có những lựa chọn phô mai ít chất béo bạn có thể ăn. Mozzarella Phô mai là thực phẩm giàu protein giúp xây dựng khối lượng cơ. Phô mai cũng chứa canxi và vitamin D giúp xây dựng và duy trì xương. Mozzarella là loại phô mai có hàm lượng chất béo bão hòa thấp. Hơn nữa, mozzarella chỉ chứa 18 miligam cholesterol trong 1 khẩu phần 28 gram, đặc biệt thấp so với nhiều loại phô mai khác. Bạn có thể chế biến phô mai mozzarella với món salad rau và trái cây. Phô mai cottage Phô mai tươi (cottage) là lựa chọn thích hợp để cải thiện sức khỏe tim mạch vì giàu protein và ít chất béo. Phô mai feta Phô mai feta là món ăn ngon được làm từ sữa cừu hoặc sữa dê. Phô mai feta chỉ có 25 miligam cholesterol trong 1 khẩu phần 28 gram và ít chất béo bão hòa (3,5 gam). Bạn chỉ cần dùng một lượng nhỏ phô mai feta vẫn có thể tăng hương vị cho món ăn. Làm món salad với phô mai feta vụn, kết hợp với trái cây hoặc trộn phô mai feta với cà chua bi. Ricotta Phô mai ricotta có lượng cholesterol và chất béo bão hòa thấp. Ricotta mang lại cảm giác béo ngậy trong miệng, phù hợp thêm vào mì ống thay vì kem đặc. Rắc ricotta lên trên salad rau và dầu ô liu để thưởng thức. Bạn có thể đánh bông ricotta với quả mọng để tạo thành món tráng miệng kem ngon miệng có hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn so với kem.