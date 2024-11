Loại hạt tự nhiên giàu canxi hơn cả sữa

Vừng đen nổi bật với hàm lượng canxi cao, thậm chí vượt trội hơn cả sữa. Vừng đen không chỉ là một loại thực phẩm giàu canxi vượt trội mà còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng khác, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Ảnh minh họa: Phạm My. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g vừng đen chưa rang có thể chứa tới 975mg canxi, trong khi đó 100ml sữa bò nguyên kem chỉ chứa khoảng 125mg canxi. Thậm chí, khi rang chín, hàm lượng canxi trong vừng đen vẫn duy trì ở mức cao, dao động từ 800-850mg. Điều này cho thấy vừng đen là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên giàu canxi bậc nhất. Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì sức khỏe xương và răng, cũng như hỗ trợ chức năng co bóp cơ và truyền tín hiệu thần kinh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng thiếu canxi là một vấn đề sức khỏe toàn cầu, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Sự thiếu hụt này không chỉ làm suy yếu xương, gây nguy cơ loãng xương, mà còn ảnh hưởng đến chức năng tim mạch. Việc bổ sung canxi từ các nguồn thực phẩm như vừng đen là một giải pháp hiệu quả và bền vững. Không chỉ giàu canxi, vừng đen còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng khác như sắt, magie, kẽm, đồng, cùng với các axit béo omega-3 và omega-6. Các chất này không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, lignans - một hợp chất chống oxy hóa trong vừng đen, đã được chứng minh qua nghiên cứu của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (AACR) là có khả năng hỗ trợ chống viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và tiểu đường type 2. Những người thường xuyên bổ sung hạt vừng, bao gồm vừng đen, trong chế độ ăn có nguy cơ loãng xương thấp hơn 25% so với những người không sử dụng. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của vừng đen như một thực phẩm bảo vệ sức khỏe toàn diện. Dù vừng đen giàu canxi hơn sữa, nhưng sữa vẫn là nguồn cung cấp canxi quen thuộc nhờ tính dễ hấp thụ và sự cân bằng với vitamin D.Tuy nhiên, với những người không dung nạp lactose hoặc ăn chay, vừng đen là một lựa chọn thay thế lý tưởng. Để tối ưu hóa khả năng hấp thụ canxi từ vừng đen nên ăn kèm với thực phẩm giàu vitamin D như cá hồi, trứng, hoặc phơi nắng thường xuyên để kích thích quá trình chuyển hóa canxi trong cơ thể.