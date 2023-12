Loại hải sản rẻ tiền nhưng cực giàu canxi, mùa đông nên ăn thường xuyên để phòng bệnh xương khớp

Phụ nữ mang thai những tháng cuối kỳ là giai đoạn quan trọng của sự phát triển xương của thai nhi, răng và phát triển hệ thần kinh. Vì vậy, ăn một lượng moi vừa đủ hàng ngày có thể giúp chị em phụ nữ mang thai bổ sung canxi, phòng ngừa loãng xương thai kỳ, co giật, giảm canxi máu, mệt mỏi, hội chứng tăng huyết áp do thai kỳ, sinh non và nghẽn mạch hoặc thai nhi thiếu cân.

Bảo vệ tim mạch

Moi biển rất giàu magiê, magiê đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động của tim, có thể bảo vệ hệ thống tim mạch, làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch, tăng huyết áp và có vai trò nhất định trong việc phòng ngừa chứng nhồi máu cơ tim.

Giảm chứng suy nhược thần kinh

Moi biển khô có tác dụng làm dịu tâm trạng, thường được sử dụng để điều trị suy nhược thần kinh, rối loạn chức năng tự trị và các triệu chứng liên quan khác.

3 lưu ý cần tránh khi ăn moi biển