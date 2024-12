Loại củ mùi khó chịu ở Việt Nam nhiều người không thích, ở Nhật lại là thần dược, tốt cho người tiểu đường và chế biến nhiều món ngon

Nhiều người có thể không thích hành tây vì chúng có mùi hăng, khó ăn. Tuy nhiên, loại củ này lại là nguyên liệu để chế biến nhiều món ngon và được đánh giá bổ ngang nhân sâm, giúp kiểm soát tốt. Bạn có thể tham khảo cách chế biến dưới đây để tận dụng giá trị. Kiểm soát đường huyết với củ hành tây Củ hành tây có mùi hăng hăng nên không ít người không thích, tuy vậy lại rất tốt cho sức khỏe. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, trong y học cổ truyền, hành tây có vị cay, tính ẩm có tác dụng bổ dưỡng giúp lợi đường hô hấp, chống nhiễm khuẩn, thông tiểu tiện… Hành tây có lượng vitamin C, kali cao nhưng lượng calo thấp. Trong 100g hành tây có khoảng 88g nước, 1,8g protid, 8,3g glucid, 0,1g chất xơ, các chất khoáng như canxi, phốt pho, sắt, croten và các vitamin B1, PP, C. Hương vị của hành tây tuy hắc nhưng khi chế biến lên lại thơm ngon, ngọt dịu.

Hành tây tốt cho người tiểu đường Theo nghiên cứu của y học hiện đại thì thường xuyên dùng hành tây sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Với những người đang tiểu đường, dùng hành tây được chứng minh là giúp hỗ trợ kiểm soát lượng đường huyết trong máu. Hành tây có chứa các hợp chất cụ thể như quercetin, hợp chất lưu huỳnh hữu cơ có khả năng kích thích sản xuất insulin, chống lại bệnh tiểu đường. Ngoài ra, hành tây rất giàu hai chất là organosulfur và flavonoids là những hợp chất được phát hiện có các thành phần ức chế khối u nên rất tốt trong phòng ngừa ung thư. Sử dụng củ hành tây cũng giúp đầu óc sảng khoái và giảm mệt mỏi. Có rất nhiều món ăn sử dụng hành tây làm nguyên liệu. Bạn có thể tham khảo một vài cách chế biến dưới đây. Món ngon từ củ hành tây * Sữa chua trộn hành tây Món ăn này được người Nhật ví như thuốc bổ, đã được xuất bản thành sách có tên "Onion Yogurt" của tác giả Yumiko Inoue viết. Trong phần giới thiệu của sách đã nói, món ăn này giúp tăng cường miễn dịch, tốt cho đường ruột và giảm cân… Sữa chua trộn hành tây làm đơn giản, chỉ cần 100g hành tây cắt lát mỏng trộn với 300g sữa chua không đường cùng một chút muối để qua đêm. Tuy đơn giản, nhưng hương vị của món này rất đặc biệt, giống như một loại nước sốt có thể kết hợp với các loại thực phẩm đều được. Người Nhật thường thích ăn bánh mì nướng phết với món sữa chua hành tây. Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn, hành tây giàu chất xơ nên kết hợp rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, món ăn này còn giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, xơ cứng động mạch… * Mực xào hành tây Mực xào hành tây giòn sần sật với nhiều màu sắc hấp dẫn từ những miếng mực trắng tinh, hành tây tim tím làm cho bữa cơm thêm hấp dẫn, nhất là khi được ăn nóng. Nguyên liệu làm mực xào hành tây cũng đơn giản chỉ cần mực tươi, củ hành tây, vài cần tây, tỏi, ớt sừng, gừng kèm các gia vị là đã tạo nên một món ăn dễ làm, thơm ngon, bổ dưỡng. Xúc mực xào ra đĩa và rắc thêm 1 xíu tiêu cho dậy mùi thơm, thưởng thức ngay khi còn nóng để cảm nhận được vị giòn ngon, nóng hổi của món ăn. * Thịt ba chỉ bọc hành tây Cũng là hương vị quen thuộc của hành tây, nhưng với cách chế biến này sẽ làm món ăn trở nên sang chảnh không thua kém nhà hàng làm khi bạn làm tại nhà. Theo chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 200gr thịt ba chỉ dải dài, 2 củ hành tây, bột mì. Đem hành tây cắt lát với độ dày khoảng 1cm để dễ quấn thịt hơn. Thịt bạn đem cắt cắt mỏng dải dày, rắc một ít bột mì lên trên rồi cuộn vòng tròn vào hành tây. Tiếp đó, cho thịt vào nướng tới khi bề mặt 2 bên vàng thì cho phần nước sốt vào đun nhỏ lửa tới khi sánh là được. Phần nước sốt bạn chuẩn bị gồm gừng, 1 thìa canh nước tương, thìa café đường, canh mirin và chút muối trộn đều nhau. * Hành tây ngâm Món ăn này tưởng đơn giản nhưng lại rất tốt cho sức khỏe. Với những người mất ngủ, thường xuyên ngủ không ngon giấc có thể dùng hành tây ngâm nước để uống. Do có tác dụng kích thích thần kinh, hành tây có thể làm giảm chứng mất ngủ, tốt cho cả nam và nữ. Đơn giản, bạn chỉ cần lột sạch lớp vỏ tím của 2 hoặc 3 củ hành tây rồi rửa với nước. Tiếp đó, cho vào nồi và thêm chút nước để đun sôi với lửa nhỏ khoảng vài phút là được. Sau đó, bạn có thể uống trực tiếp. Uống nửa cốc nước này sau bữa ăn mỗi ngày, khoảng 1 – 2 tuần là sẽ thấy có sự thay đổi. Theo Sức khoẻ đời sống