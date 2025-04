Lí do nước dừa tốt cho xương khớp người cao tuổi

Khi cơ thể mất cân bằng, nó sẽ lọc canxi từ xương để giúp trung hòa lượng axit dư thừa, làm xương yếu đi theo thời gian. Tuy nhiên, kali có thể can thiệp bằng cách khôi phục sự cân bằng axit-bazơ và ngăn ngừa giải phóng canxi từ xương. Do đó, chế độ ăn giàu kali có liên quan đến mật độ khoáng chất trong xương cao hơn, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa như vitamin C, cytokinin và các hợp chất phenolic có trong nước dừa có thể chống lại các tổn thương do gốc tự do trong cơ thể.