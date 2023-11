Trang Eat this not that đưa ra lí do ăn quả bơ có thể giảm cân hiệu quả.

Quả bơ hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Đồ họa: Thanh Thanh Khi bạn đang cố gắng giảm cân, một trong những điều quan trọng là đánh giá lại thói quen ăn uống hàng ngày. Ngoài việc thiết lập mức thâm hụt calo, thực hành kiểm soát khẩu phần ăn và chuẩn bị bữa ăn lành mạnh, bạn nên tìm hiểu và lựa chọn những thực phẩm lành mạnh mang đến lợi ích hỗ trợ giảm cân. Trong đó, quả bơ là sự bổ sung thích hợp cho chế độ giảm cân của bạn. Bơ là nguồn cung cấp chất béo omega-3 và chất xơ. Loại trái cây này giúp ổn định lượng đường trong máu, làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn chặn cảm giác thèm ăn không lành mạnh và hỗ trợ giảm cân. Thêm quả bơ vào chế độ ăn uống giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn, ít có khả năng ăn vặt hoặc hạn chế ăn những bữa tối nhiều calo, vốn thường dẫn đến tăng cân. Song song với lợi ích giảm cân, quả bơ còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa. Bơ dễ dàng được chế biến theo nhiều cách. Đây là một phần quan trọng trong việc duy trì sự nhất quán với thói quen ăn uống lành mạnh. Bạn có thể cắt 1 quả bơ và kết hợp với bánh sandwich hoặc salad; cũng có thể tự làm sốt bơ ăn kèm với rau để có một bữa ăn nhẹ lành mạnh nhưng vẫn no. Bên cạnh đó, có thể làm sinh tố bơ đơn giản nhưng bổ dưỡng.