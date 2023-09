Lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh 2-9

Lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Philippines đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2023).



Thượng cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Ảnh: Hữu Hưng

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane đã đồng gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ.

Tại Điện mừng, các vị lãnh đạo chủ chốt của Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Nhân dân Việt Nam đã giành được trong 78 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân Việt Nam anh em đã đoàn kết thống nhất từng bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc đất nước, chính trị ổn định, kinh tế phát triển nhanh chóng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, cuộc sống của nhân dân liên tục được cải thiện, uy tín, vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực. Đây là nguồn động lực, sự cổ vũ mạnh mẽ, to lớn đối với công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào rất tự hào khi thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, đang ngày càng phát triển vững chắc, đi vào chiều sâu, hiệu quả, trở thành tài sản vô giá và là yếu tố sống còn, quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước. Đồng thời, các vị lãnh đạo Lào cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với sự ủng hộ, giúp đỡ quý giá, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời gian qua và khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lào sẽ tiếp tục gìn giữ và vun đắp để mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai nước đơm hoa kết trái, mãi mãi trường tồn, vì lợi ích của Nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.