Là 'biểu tượng của sự giàu có', Trung Quốc chi 525 tỷ mua bong bóng cá Việt Nam

Ở Trung Quốc, bong bóng cá không chỉ là món ăn bổ dưỡng dành cho người sành ăn mà còn là biểu tượng của sự thành công, giàu có. Thế nên, quốc gia này đã chi khoảng 525 tỷ đồng để mua mặt hàng này từ Việt Nam. Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), các sản phẩm cá tra giá trị gia tăng của nước ta ngày càng được người tiêu dùng thế giới ưa chuộng. Do đó, đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị cho sản phẩm cá tra sẽ là xu thế tất yếu. Ví như, bong bóng cá tra khô (mã HS 03057219) không còn là sản phẩm xa lạ với nhiều thị trường. Tính đến hết tháng 8/2024, xuất khẩu bong bóng cá tra khô đạt 58 triệu USD. Theo đó, Trung Quốc duy trì vị thế là khách hàng lớn nhất của Việt Nam về nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này. Trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu bong bóng cá tra khô sang Trung Quốc đạt 21 triệu USD (tương đương 525 tỷ đồng), chiếm 36% giá trị xuất khẩu sản phẩm này của nước ta. Trung Quốc không chỉ là khách hàng lớn nhất của cá tra Việt Nam mà còn chi lượng lớn tiền mua sản phẩm bong bóng cá tra khô. Ảnh: Phạm Hoàng Giám Có 12 doanh nghiệp Việt Nam tham gia cung cấp bong bóng cá tra khô cho Trung Quốc. Đáng chú ý, trong 2 năm qua, Trung Quốc tăng cường mua bong bóng cá tra khô từ Việt Nam để bù đắp thiếu hụt nguồn cung từ Mexico. Điều này giúp doanh thu sản phẩm này ở nhiều doanh nghiệp Việt tăng lên. Tại thị trường Trung Quốc, bong bóng cá (trong đó có bong bóng cá tra khô) không chỉ là món ăn bổ dưỡng dành cho người sành ăn mà còn là biểu tượng của sự thành công, giàu có, thịnh vượng của người sử dụng sản phẩm. Đó là lý do loại sản phẩm này thường được sử dụng làm quà tặng tại các sự kiện quan trọng. Giá bong bóng cá ở Trung Quốc dao động từ 450-1.000 USD/kg, thậm chí tại Hong Kong (Trung Quốc) giá có thể lên đến 7.700 USD/kg. VASEP cho biết, trước đây Mexico là lựa chọn hàng đầu của Trung Quốc về bong bóng cá. Tuy nhiên, với việc một số loài cá đặc hữu đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và chính quyền Mexico thắt chặt quản lý, Trung Quốc dần chuyển hướng sang Đông Nam Á, đặc biệt là tăng mạnh lượng mua từ Việt Nam, trong đó có bong bóng cá tra khô. Trong ngành thủy sản, bong bóng cá tra từng là phụ phẩm bỏ đi. Nhưng hiện tại, đây là sản phẩm có giá khá đắt đỏ do khâu chế biến công phu, khá phức tạp, cùng quy trình chế biến đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ thuật cao. Để làm ra 1kg bong bóng cá tra khô cần 5-7 kg bong bóng tươi. Ngoài Trung Quốc, nước ta còn xuất khẩu bong bóng cá tra khô sang Thái Lan, Malaysia, Singapore, Mỹ... VASEP đánh giá, tiềm năng và dư địa xuất khẩu bong bóng cá tra khô vẫn còn đối với các thị trường thế giới. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào, dẫn đến số lượng hàng không nhiều.