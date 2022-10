Kinh tế khó khăn, dân Hà thành vẫn chi chục triệu đồng mua hoa ngày 20/10

Đó là cách thể hiện tình cảm của các cặp đôi trẻ mới yêu, anh Vũ Ngọc Minh (Long Biên, Hà Nội) chỉ tặng tiền hoặc mua sắm đồ dùng trong gia đình cho vợ vào các dịp lễ. Vì theo anh Minh, vợ có thể dùng tiền để tự mua sắm cho bản thân, đồ dùng thì phục vụ cho cuộc sống gia đình rất thiết thực.

"Hơn 10 năm duy trì chính sách này, đến nay gia đình tôi đã rất đầy đủ nội thất. Năm nay, tôi tặng vợ tiền và hoa tươi. Vì ngoài món quà vật chất, phụ nữ vẫn cần sự động viên bằng tinh thần. Do đó hoa tươi là món quà không thể thiếu", anh Minh cho hay.

Chính vì nhu cầu lớn của thị trường nên dù kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, nhu cầu về hoa tươi vẫn rất lớn. Theo chị Thanh Vân, quản lý thương hiệu hoa Liti Florist (Hà Nội) chia sẻ: "Số lượng đơn hàng năm nay so với năm ngoái không giảm nhiều (khoảng gần 2.000 đơn). Vì đối với phái mạnh, đây vẫn là dịp rất cần mua hoa để thể hiện tình cảm và tri ân đối với những người phụ nữ bên cạnh".

Cũng theo chị Vân, năm nay, doanh thu không giảm so với những năm trước nhưng chi phí nhập hoa lại tăng cao. Nguyên nhân do giá nhân công, vận tải tăng và sự ảnh hưởng của tỷ giá Đô la Mỹ dẫn đến việc lợi nhuận so với năm trước có sự thay đổi.