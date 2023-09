Kiến nghị tăng thêm 3.600 tỷ đồng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ông Đức thông tin thêm, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khi các khu tái định cư chưa hoàn thành, Đồng Nai có tờ trình xin Chính phủ bố trí hơn 1.800 hộ dân thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Ông Đức cam kết với đoàn giám sát Ủy ban kinh tế Quốc hội: "Nhiều dự án Đồng Nai xuất phát hơi chậm nhưng giai đoạn tăng tốc và về đích lại nhanh và sẽ về đích đúng tiến độ".

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khởi công ngày 18/6, dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe, tùy đoạn tuyến, được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng.

Công trình dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025 và khai thác từ năm 2026.

Trong đó, dự án thành phần một do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dài 16km; dự án thành phần hai do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, dài 18,2km; và thành phần ba do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư, dài 19,5km.