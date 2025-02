Không xảy ra sự cố tấn công mạng nghiêm trọng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025

Theo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tính đến cuối năm ngoái, số hệ thống thông tin được phê duyệt hồ sơ bảo đảm an toàn theo cấp độ đã đạt 92%, tăng 27% so với năm 2023; trong đó, 49% hệ thống thông tin đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn theo hồ sơ được duyệt. Cũng trong năm 2024, cơ quan chức năng đã xử lý 8.558 website lừa đảo, vi phạm pháp luật; nhờ đó nhiều người dân đã được bảo vệ, không truy cập vào các website lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật.