Khởi tố tài xế trốn kiểm tra nồng độ cồn, hất CSGT lên nắp capo chạy 2 km

Chiều 5/2, tổ công tác của Công an huyện Vĩnh Tường làm nhiệm vụ tại đường đê tả sông Hồng (Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường). Đến khoảng 14h20 cùng ngày, tổ công tác ra tín hiệu dừng ô tô mang biển số 88A- 288.45 do ông Cao Văn Lý điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Khi xe đến gần tổ công tác, ông Lý bất ngờ điều khiển xe quay đầu, đi ngược chiều. Tuy nhiên, tổ công tác kiên quyết ngăn chặn.

Lúc này, ông Lý trình bày do đi nhầm đường nên xin quay lại. Xin bỏ qua bất thành, tài xế đã đâm thẳng xe vào chiến sỹ Nguyễn Danh Nam (cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Vĩnh Tường), hất người này lên nắp capo để bỏ chạy. Chạy được khoảng 2 km, ô tô đâm vào xe máy do anh N.C.D. (37 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.