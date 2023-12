Khởi tố người phụ nữ 'mua bán người' đội lốt môi giới lao động đi Dubai

Ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với Huỳnh Thị Ngọc Lê (32 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán người”.

Quá trình điều tra xác định, năm 2020 đến nay, Huỳnh Thị Ngọc Lê làm công việc môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động tại quận Liên Chiểu. Qua người khác giới thiệu, Lê làm quen với một người tên H. (quê tỉnh Hà Tĩnh, hiện sinh sống tại Tiểu vương quốc Dubai) và được người này cho biết đang cần tuyển lao động Việt Nam sang Dubai làm việc với mức lương hấp dẫn.

Quá trình trao đổi, hai người thống nhất: Lê được giao phụ trách việc đăng thông tin, tư vấn và nhận hồ sơ, tiền từ người lao động tại Việt Nam để gửi cho H. Sau đó, H. sẽ phụ trách làm visa và đón lao động ở Dubai.