Khởi tố kẻ cho vay tín dụng đen với lãi suất 365%/năm

Ngày 14/12, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi trú Nguyễn Tùng Lâm (SN 1996, ngụ TP Hà Nội - tạm trú phường An Hòa, TP Rạch Giá) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cảnh sát hình sự Công an TP Rạch Giá phát hiện Lâm có hành vi hoạt động tín dụng đen nên mời lên làm việc.