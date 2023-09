Khởi tố cán bộ ngân hàng ở Bắc Ninh chống đối CSGT khi đo nồng độ cồn

Chiều 28/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Được biết, Lê Ngọc là cán bộ ngân hàng Công thương chi nhánh Tiên Sơn, TP Từ Sơn (Bắc Ninh).

Cụ thể, vào 22h tối 8/9, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại tỉnh lộ 295B, khu Khả Lễ (phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh) đã dừng kiểm tra ô tô mang BKS 99A-010.XX do Lê Ngọc (SN 1968, trú tại TP Từ Sơn, Bắc Ninh) điều khiển.