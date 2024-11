Khó xử khi chị chồng hỏi mượn vàng cưới

Chỉ vài ngày sau đám cưới, chị chồng đã hỏi mượn vàng để đầu tư, hứa vài tháng sau trả. Tôi muốn từ chối nhưng lại sợ ảnh hưởng mối quan hệ đang tốt đẹp. Tôi rất ái ngại khi chị chồng đề nghị mượn vàng cưới (ảnh minh họa)

Trước khi kết hôn, tôi tìm hiểu kỹ về nhà chồng và biết anh có người chị rất giỏi, hơn anh nhiều tuổi. Tôi mới về ra mắt, chị đã rất xởi lởi, coi tôi như thành viên trong nhà. Từ những chuyện nhỏ như cùng nhau mua trà uống, cho đến rủ nhau mua sắm mấy món đồ con gái, rồi chuyện tư vấn giúp tôi xem ba mẹ anh thích gì, không thích gì... chị đều thoải mái chia sẻ. Cũng nhờ đó mà tôi luôn trong tâm thế tự nhiên khi đến nhà anh chơi. Lúc chúng tôi chuẩn bị đám cưới, chị hỗ trợ tôi rất nhiều, lo lắng từng chút một. Tôi thấy mình may mắn vì được thương yêu, thấu hiểu. Ngày đi mua vàng cưới, chị cũng đi cùng vợ chồng tôi để tư vấn và chọn mẫu phù hợp. Đám cưới diễn ra suôn sẻ, tôi hạnh phúc vì ba mẹ chồng rất tâm lý. Về số tiền vàng được tặng, mẹ chồng chủ động bảo tôi cứ cất đi, để lo cho cuộc sống vợ chồng sau này, dành mua sắm nội thất, vật dụng. Nhưng chỉ khoảng một tuần hơn sau khi cưới, trong lúc qua nhà chơi, chị chồng có kéo tôi vào phòng riêng, dè dặt ngỏ ý muốn mượn khoản vàng cưới để đầu tư, vài tháng sau chị sẽ trả. Tôi bất ngờ vì lời đề nghị đường đột ấy, nên đành nói để tôi hỏi chồng. Nhưng chị gạt ngay: "Trời, em lo gì, thằng đó từ nhỏ nó đã nghe lờ chị răm rắp, giờ chỉ cần em đồng ý là nó nghe ngay". Tôi ngại ngần, trong lòng cứ cảm thấy có gì không đúng. Chị thấy sự đắn đo của tôi thì bảo: “Hay là em cứ suy nghĩ thêm, rồi vài hôm nữa trả lời chị sau cũng được. Chị cũng có việc mới phải cậy nhờ 2 đứa. Mà chị chỉ mượn vài tháng, đầu tư xong chị trả lại. Nhưng em nhớ đừng nói với mẹ đấy, kẻo mẹ la chị”. Trước lời dặn dò của chị, tôi gật gật nhưng không biết nên buồn hay nên vui. Tối ấy, tôi nói chuyện với chồng thì anh tỏ vẻ không quan tâm, bảo tôi cứ tùy tình hình rồi tính. Anh còn thêm một câu: “Trước giờ anh cũng chẳng rõ chuyện làm ăn của chị ấy, nhưng cũng là người nhà mình, chẳng mất đi đâu”. Tôi đã đoán anh dễ dàng đồng ý, song tôi suy nghĩ đủ điều. Nếu vì một lý do nào đó chị không đưa lại, thì tôi là em dâ, cũng không thể thẳng thừng đòi. Nhưng nếu tôi không cho chị mượn, thì chắc chắn rằng những gì tốt đẹp giữa hai chị em sẽ ảnh hưởng. Suốt đêm tôi không thể ngủ, cầm điện thoại nhắn tin cho bạn, cô ấy khuyên tôi kiếm cách từ chối. Vì rõ ràng là chị ấy biết thừa vợ chồng mới cưới có rất nhiều thứ cần sắm sửa, lo toan. Số vàng cưới là món tiền không nhỏ, tôi cũng có rất nhiều kế hoạch cần dùng đến (ảnh minh họa)

Nhỏ bạn còn nói một câu, rằng việc chị chồng muốntôi giấu mẹ chồng là... có vấn đề. Nếu tốt thì do chị ấy không muốn mẹ phiền lòng, nhưng nếu không tốt thì có thể là do chị làm vậy để tôi không mách mẹ, sau này có chuyện gì thì mẹ cũng không phân xử. Những lời bạn nói khiến tôi suy nghĩ. Bản thân tôi quan sát cách chị chồng lúc nói chuyện cùng mình ở phòng riêng cũng thấy khác thường. Tôi cũng không dám gọi về nhà hỏi ý kiến mẹ ruột, sợ rằng mẹ suy nghĩ và buồn. Hôm nay nghe chồng mình báo ngày mốt chị dẫn con qua chúng tôi chơi, tôi bỗng thấy ngại. Hay tôi cứ nghe lời bạn, kiếm cớ là đã chi mất một khoản, chỉ còn lại một khoản nhỏ có thể đưa chị mượn đỡ? Liệu như vậy chị có cho rằng tôi về làm dâu mà còn tính toán, ích kỷ với người trong nhà không? N.Thảo