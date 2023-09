Khẩn trương báo cáo Chính phủ phương án cải cách tiền lương

3. Khu vực công nghiệp tiếp tục đà phục hồi; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 2,9% so với tháng 7 và tăng 2,6% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đề xuất việc tăng lương tối thiểu cho công nhân lao động để báo cáo cấp có thẩm quyền.

4. Khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng khá cao. Khách quốc tế 8 tháng đầu năm đạt 7,8 triệu lượt - gấp 5,4 lần so với cùng kỳ.

5. Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực, là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt gần 300.000 tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch.

6. Tình hình phát triển doanh nghiệp ngày càng tích cực hơn, tháng 8 có trên 14.000 doanh nghiệp thành lập mới. Tính chung 8 tháng có 149.400 doanh nghiệp gia nhập thị trường.

7. Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm lớn, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm.

8. Tình hình chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông, thiệt hại do thiên tai, cháy nổ giảm.

9. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và toàn xã hội.

10. Đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được củng cố và tăng lên.