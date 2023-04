Khai thác và phát triển du lịch biển Trà Vinh

Giàu tiềm năng



So với một số tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có thể nói,Trà Vinhđược thiên nhiên ban tặng nhiều nguồn tài nguyên tiềm năng về du lịch rất phong phú, đa dạng, nhất là những danh thắng dọc theo chiều dài hơn 65 km bờ biển.



Thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải là hai đơn vị hành chính hiện có nhiều tiềm năng du lịch biển nhất tỉnh Trà Vinh. Ngoài bãi biển Ba Động, nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng từ thời Pháp thuộc, thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải có nhiều khu rừng nguyên sinh được bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng hệ động vật, thực vật đa dạng, gồm các loài: đước, mắm, bần, vẹt, dừa nước, chà là, tôm, cua, nghêu, sò huyết, vọp, chù ụ, kỳ đà, heo rừng, rắn, chồn... Nơi đây còn có mỏ nước khoáng nóng, với nhiệt nóng 37,5 độ C, rất lý tưởng để khai thác dịch vụ tắm khoáng nóng.



Tại thị xã Duyên Hải, nhiều công trình trọng điểm quốc gia được xây dựng, như: Trung tâm Điện lực Duyên Hải, Luồng tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, Khu kinh tế Định An. Đặc biệt, cảng biển đang được triển khai xây dựng với quy mô lớn và đẹp nhất ở Nam Bộ.



Trà Vinh còn phát triển mạnh mẽ nguồn năng lượng tái tạo từ lợi thế biển của tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 9 dự án điện gió; trong đó có 5 công trình điện gió đã vận hành hòa vào lưới điện quốc gia, với 79 trụ tua-bin gió trải dài từ vùng biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải đến xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, tổng công suất 320 MW.



Huyện Duyên Hải có nhiều công trình trọng điểm đã và đang được triển khai tại các xã đảo, gồm Long Vĩnh, Long Khánh, Đông Hải và thị trấn Long Thành. Tại đây, tỉnh đã thu hút đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng tái tạo, với các dự án điện gió, trong đó, Nhà máy điện gió Đông Hải 1 đã đi vào hoạt động có tổng công suất 100MW; 4 dự án điện gió Đông Hải 2, Đông Thành 1, Đông Thành 2, Thăng Long đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.



Những công trình điện gió gắn kết cùng những cánh rừng ngập mặn ven biển ở các xã Long Vĩnh, Đông Hải và Long Khánh tạo nên cảnh đẹp, không khí thiên nhiên trong lành, dễ “quyến rũ” du khách trong nước và cả khách quốc tế tìm đến tham quan, khám phá, nghỉ dưỡng.



Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết, tuy giàu tiềm năng, nhưng du lịch tỉnh chưa có bước đột phá, còn thiếu sức hút đối với du khách. Bình quân trong 5 năm gần đây, tổng lượng khách du lịch đến với Trà Vinh khoảng 550.000 lượt người, nhưng chỉ hơn 50 % lượng khách lưu trú và số ngày lưu trú bình quân đạt 2 ngày/người.



Sức thu hút du lịch của tỉnh thiếu mạnh mẽ là do chưa có sự đầu tư tương xứng. Hạ tầng giao thông trên địa bàn còn yếu kém. Công tác quảng bá hạn chế, đội ngũ làm du lịch chưa thật sự chuyên nghiệp. Số lượng nhà hàng, khách sạn, các điểm dịch vụ bán quà lưu niệm vừa thiếu, vừa không đủ chuẩn để làm hài lòng du khách, nhất là đối với khách nước ngoài. Đây là những ”nút thắt” làm cho du lịch Trà Vinh chưa bứt phá, phát triển mạnh được.