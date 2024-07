Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ

Ngân hàng phanh tiền lại, cảnh báo tài khoản lừa đảo

Câu chuyện một khách hàng chia sẻ mới đây, khi bị một đối tượng giả người giao hàng nhắn đã chuyển hàng tới nhà và đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng. Do thường xuyên đặt hàng online, chị không mảy may nghi ngờ, bấm chuyển tiền vào số tài khoản do người kia nhắn tới.

Khi khách hàng thao tác chuyển tiền online trên app MB, dù chỉ vài trăm ngàn đồng, chị nhận được dòng chữ cảnh báo tài khoản lừa đảo. Chị kịp dừng lại và chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, cảm ơn ngân hàng đã cảnh báo ngăn chặn, khách hàng kịp thời dừng tay giữ lại được tiền.

Điều này cho phép khách hàng yên tâm khi thực hiện giao dịch với người lạ, hoặc tài khoản đáng nghi, bảo vệ an toàn tài khoản và tài sản của mình.

MB là ngân hàng đầu tiên triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo.

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc khối Ngân hàng số (Ngân hàng MB), cho biết, khách hàng khi giao dịch trực tuyến trên MB cần xác thực đa yếu tố. Ngoài yêu cầu xác thực OTP và xác thực khuôn mặt, khách hàng sẽ được cảnh báo về tài khoản lừa đảo.