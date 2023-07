Kê khai miễn giảm thuế qua mạng, chủ doanh nghiệp bị chiếm đoạt 600 triệu đồng

Ngày 20/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng phát cảnh báo về nhóm mạo danh cán bộ thuế, lợi dụng việc kê khai miễn giảm thuế để lừa đảo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trước đó, Phòng An ninh mạng nhận đơn trình báo của chị N.H (chủ doanh nghiệp tại Đà Nẵng) với nội dung bị lừa 600 triệu đồng.