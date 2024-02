Kế hoạch cụ thể thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Cùng với đó, Thủ tướng giao các cơ quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau khi có Kết luận của Bộ Chính trị về các nội dung của chế độ tiền lương mới.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới đối với khu vực doanh nghiệp, tác động khi cải cách tiền lương đến chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng được giao xây dựng Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng; về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu xây dựng các văn bản quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội cho phù hợp với chế độ tiền lương mới.

Trong khi đó, Bộ Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn tính toán, cân đối các nguồn kinh phí để thực hiện cải cách chính sách tiền lương; rà soát, đề xuất việc hoàn thiện quy định về cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với chế độ tiền lương mới.

Với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu đề xuất và phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang.