iPhone đời cũ giảm giá cả chục triệu đồng trước ngày iPhone 16 mở bán

Hàng loạt mẫu iPhone đời cũ giá giảm từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng trước thời điểm iPhone 16 mở bán tại Việt Nam. Giá hàng loạt mẫu iPhone đời cũ giảm cả chục triệu đồng Ở Việt Nam, iPhone 16 dự kiến sẽ được mở bán chính thức vào ngày 27/9 tới. Vì thế, hàng loạt dòng iPhone đời cũ đã được các cửa hàng, siêu thị điện thoại giảm giá sâu, từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng, nhằm thu hút khách hàng. Các mẫu iPhone đời càng cũ giá càng giảm sâu. Cụ thể, iPhone 14 bản 128GB giảm tới 34% so với giá niêm yết, chỉ còn 16,49 triệu đồng; iPhone 13 bản 128GB giảm tới 44%, từ 23,99 triệu đồng xuống còn 13,49 triệu đồng; iPhone 12 bản 64GB giảm 36%, còn 11,59 triệu đồng; iPhone 11 cũng giảm 44%, bản 64GB chỉ còn 8,39 triệu đồng và bản 128GB chỉ còn 9,59 triệu đồng. Giá giảm sâu còn phải kể đến iPhone 12 bản 64GB, khi giảm tới 39%, chỉ còn 10,99 triệu đồng; iPhone 13 128GB giảm 27%, còn 13,79 triệu đồng; iPhone 14 Plus giảm 5,2 triệu đồng xuống còn 19,79 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max 256GB giảm tới 5,6 triệu đồng so với giá niêm yết, chỉ còn 29,39 triệu đồng... Ngoài giảm giá, theo Người Đưa Tin, một số siêu thị còn giảm thêm 200.000-300.000 đồng cho tân sinh viên, trợ giá lên tới 2 triệu đồng khi thu cũ đổi mới, mua iPhone có cơ hội trúng xe máy, áp dụng đến ngày 15/9, trả góp lãi suất 0%... Mì tôm, đèn pin... sốt hàng ở Hà Nội và miền Bắc Bên cạnh rau quả, theo Báo Người Lao Động, nhu cầu với các mặt hàng khác như mì tôm, nước uống đóng chai, bánh mì... tăng giá mạnh ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng bão số 3 và mưa lũ. Khảo sát thị trường Hà Nội và một số tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3 và mưa lũ những ngày gần đây, các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, nước uống đóng chai, bánh mì, lương khô tới đồ dùng đèn pin, áo phao có nhu cầu tăng đột biến. Trên thị trường, giá các mặt hàng như áo phao, đèn pin... cao so với trước. Bình thường, giá mỗi chiếc áo phao khoảng vài chục nghìn đồng, nhưng vài ngày qua tăng gấp 3-4 lần, lên tới 200.000 đồng/chiếc. Sợ ngập lụt mất điện, dân Hà Nội hối hả sắm bếp gas mini, tậu bếp cồn Nhiều hàng đã thông báo “cháy hàng” khi dân Hà Nội hối hả đi sắm bếp gas mini, tậu bếp cồn phòng ngừa nguy cơ ngập lụt bị cắt điện. Trên thị trường, bếp gas mini có khá nhiều loại, giá từ 230.000-450.000 đồng/bếp, bình ga mini giá 30.000-50.000 đồng/bình. Bếp cồn cũng được nhiều đầu mối rao bán với giá 70.000-100.000 đồng/chiếc, trong khi cồn thạch giá từ 5.000-10.000 đồng/hộp. Chợ Hà Nội: Hành lá và mùi tàu đắt ngang thịt lợn, giá rau xanh tăng gấp 2-3 lần Các loại rau ở chợ Hà Nội tăng giá mạnh sau bão Yagi. Ảnh: Tâm An “5.000 đồng tiền hành và mùi tàu không bán được chị ơi”, một tiểu thương ở chợ Đại Từ nói và giải thích giá các loại rau gia vị này đắt ngang thịt lợn, còn rau xanh tăng giá gấp 2-3 lần so với trước bão số 3. Tiểu thương tại chợ này cho biết, rau xanh ăn lá loại nào cũng khan hiếm. Hiện nay mưa lũ khắp nơi, dự báo giá còn tăng mạnh hơn nữa vì mưa ngập kéo dài, rau màu sẽ thối hỏng hết. Nhiều loại rau mới hơn 7 giờ sáng đã “cháy hàng”. Những mớ rau bị dập hỏng nhẹ ngày thường thì vứt bỏ, nay cũng được khách mua “sạch bách”. Ngoài mặt hàng rau, thịt lợn ở chợ giá cũng tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg, lên 110.000-170.000 đồng/kg tùy loại. Giá cà phê cao kỷ lục lịch sử Tháng 8 vừa qua, giá cà phê Robusta và Arabica trên các sàn giao dịch quốc tế tăng mạnh, liên tục ghi nhận mức cao kỷ lục trong nhiều năm. Đến cuối tháng 8, giá loại hạt “giàu vị đắng” này trên thị trường toàn cầu đã tăng mạnh lên mức kỷ lục 13 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết tại Brazil và Việt Nam (hai quốc gia có sản lượng cà phê lớn nhất thế giới) không thuận lợi, ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu. Giá loại hạt mà Việt Nam đứng đầu về xuất khẩu tăng mạnh giúp mang về hơn 4 tỷ USD. Nguồn thu dự kiến còn tăng mạnh khi tới đây, các vùng trồng sắp vào mùa thu hoạch hàng triệu tấn. Giá cau tươi tăng mạnh Tỉnh Quảng Ngãi nổi tiếng với diện tích trồng cau rộng lớn. Báo Tiền Phong cho hay, nhiều năm trước, giá cau ở Quảng Ngãi bấp bênh, có thời điểm giá cau xuống thấp còn từ 2.000-5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, trong hơn 3 tháng gần đây, giá cau duy trì ở mức từ 55.000-60.000 đồng/kg, mang lại niềm vui lớn cho nông dân. Theo người trồng cau, năm nay, giá cau đã cao ngay từ đầu vụ (vào khoảng giữa tháng 6) với hơn 40.000 đồng/kg khiến họ rất bất ngờ, bởi tăng gần cả chục lần so với các năm trước. Giá cau đạt kỷ lục mang đến cho người nông dân nguồn thu nhập khá ngay từ đầu vụ. Hiện tại, thương lái từ khắp nơi đổ về các làng quê của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi để thu mua cau tươi.