Honda City lần đầu lên đỉnh, Hyundai Accent vẫn bán tốt

Honda City vươn lên dẫn đầu phân khúc. Ảnh: Toàn Thiện.



Theo báo cáo do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 4 đạt 22.409 xe các loại, giảm 25% so với tháng 3 và thấp hơn 47% so với thành tích bán hàng ở cùng kỳ năm ngoái.

Điểm sáng Honda City

Sau 2 kỳ tăng trưởng doanh số liên tiếp, phân khúc sedan hạng B ghi nhận đà sụt giảm đầu tiên trong năm 2023 khi tổng sức tiêu thụ chung giảm 765 xe so với tháng báo cáo trước.

Trong đó, sức tiêu thụ của Hyundai Accent và Toyota Vios lần lượt giảm 305 xe và 355 xe, tương đương doanh số 1.050 xe và 695 xe trong kỳ báo cáo đầu tiên của quý II.